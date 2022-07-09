長期以來被公認為是台灣本土電商產業龍頭的PChome網路家庭，這兩年來卻繳出很不理想的經營成績。面對電商市場日益競爭激烈的挑戰，網家於2021年的稅後淨利不到1億元，年減61.5％，到了今年第一季，本業獲利更首次出現負成長。從而引爆網家股東於上月召開的股東會上，直接對著經營團隊開砲，認為網家「什麼都想做，恐怕什麼都做不好」。

面對外部競爭對手以及內部股東的質疑，先是集團董事長詹宏志於股東會上第一時間回應，表示要把自己的薪資變成０；繼而，集團執行長暨總經理蔡凱文，也於4日突然宣布請辭，更讓市場上對於網家的未來走向留下了許多問號！

沒有錯，純粹從營運數據來看，相較於網家的「由盈轉虧」，其兩大競爭對手：東森購物網今年1至5月的EPS每股盈餘為創歷史新高的7.31元；而momo富邦媒在第一季的營收年成長及營業淨利年增長，則分別創下25％與23％的亮麗數據。總體以觀，昔日電商大哥的網家，不到幾年間已被後進者超越，凸顯新興的網購市場不只競爭激烈，而且變化快速！

面對這樣的變局，網家集團董事長詹宏志除了在股東會上宣稱，在公司未「由虧轉盈」前，他將不再支領薪酬以示負責。更在股東會後，發布一封給內部員工的信函，分析檢討網家面對競爭態勢，卻陷入過於安逸、失去初心，以及反應過慢等三大缺失，成為導致今日衰退局面的主因。

客觀來看，詹宏志所歸納出來的這三大原因，不只不是推諉塞責之辭，反而是務實的自我檢討，以及與集團員工互勉。相較於其他同樣陷入經營困境的老闆們只會怨天尤人，更可以算是空谷足音了！

進一步檢視導致網家近年來營運走下坡的這三大原因，其實不只侷限於市場競爭激烈的電商產業。其他不同領域的產業，乃至於非營利社團組織，以及各公務體系部會局處，同樣也要反省檢討，是否有過於安逸、失去初心及反應過慢的缺失，致使社團難以為繼，或政府治理績效開倒車的後遺！

首先，就環境變化快速，但網家回應「太遲太糟」而論，其實網家雖然是得風氣之先的成為第一家合法經營的本土電商，但來自外界的競爭威脅卻從來沒有間斷過。包括2004年Yahoo推出的網路購物中心、2008年來自日本的台灣樂天，到2016年以補貼砸開市場的蝦皮購物，以及東森購物網和momo富邦媒等本土業者，由於背後都有外資或本土的大集團在支撐，以致詹宏志只能感慨「網家資源相對單薄」！然而，在網路無國界的當下，只要利之所趨，跨國集團跨界經營就難以防杜。最新的例證，就是全球雲端運算三大霸主亞馬遜、微軟和谷歌，儘管當前全球經濟進入動盪，卻能成功地利用自身規模，搶下全球雲端市場達三分之二的市占率。因此，面對市場變化，固然反應過慢將錯失商機，更應正視的是如果反應太糟，形同病急亂投醫，則結果只會自取敗亡了！

其次，詹宏志點出的「失去服務顧客的初心，只關注內部的平衡與方便」，固然會出現因小失大、本末倒置的缺失。但擴而言之，社團成立後的運作如果與成立宗旨有所悖離；又或者在野的政黨一旦勝選執政，就出現「雙標」現象，自然也就是不折不扣的「失去初心」，甚至是說一套做一套，遲早總要面對外界的「終極審判」了！

至於過於安逸的缺失，詹宏志的解讀是「過去創造的模式，給了我們一段順利安逸的日子，忘記去認真檢查所做的每一件事與花的每一分錢的效益與成果」，此對他來說無疑是最為刻骨銘心的感受！畢竟，創業維艱，守成不易，更何況面臨快速的外在環境變化與挑戰，因創業有成而習於安逸後，原有的資產反而變成包袱。這從沒有一個新興媒體是從傳統媒體轉型成功，或者特斯拉能超車福特、通用、豐田、本田等傳統汽車大廠，領先自駕車市場，在在證明過去成功的經驗固然是一項寶貴的資產，但如果不能與時俱進，卻反而成為阻礙轉型進步的包袱了！

很難得詹宏志有這樣的覺知與反省，祝願天道能夠酬勤，讓網家得以華麗轉身。至於後知後覺，甚至不知不覺的企業主、社團負責人，以及各層級公務體系相關人員，不知與時俱進的話，恐怕將要付出難以想像的代價了！