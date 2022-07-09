名人遇刺當然不是件好事，然而把名人遇刺當作｢慶幸｣、當作天上掉下的｢禮物｣，就有點超過了。

日本前首相安倍晉三遭槍擊，當大家都還在為安倍的安危祈福時，國內某個林智堅的線上後援會竟然表示「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了，過幾天就天下太平」；還說「我們小智福氣夠，到哪都有人幫，連老天都幫他，藍營市長根本沒得比」。

日本的名人暗殺事件又不是頭一遭，1895年甲午戰爭，滿清戰敗，李鴻章以全權代表身分到日本跟日首相伊藤博文談判，遭日本浪人行刺，雖未當場殞命卻也引來世界輿論聲討，結果日本讓步，減緩一些苛刻條件。李鴻章的遇刺，等於給當時的中國換來稍許利益也算值得，但也不該因此被當作嘲諷的對象。

這次安倍晉三遇刺，至今還不知道是怎麼回事，但一定會有某方沾得利益、某方招致損失，但這都是人家日本國內的事，與咱們何干？結果從蔡總統以降，包括府院、部會首長、政要、年底參選人，尤其林智堅後援會等組織如喪考妣，反應尤為熱烈，好像不講兩句就代表對日本不夠真誠、跟不上政治腳步。

執政黨有逆眾望的事太多了，但總藉機轉移問題，譬如疫苗不夠就導向烏俄戰爭、選情不利就拿安倍救急，沒用的，選民不是傻瓜，潮水退了就知道誰沒穿褲子。

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