近期以油頭形象著稱的前風城市長林智堅，受到全國媒體的持續強力關注，不虧為全國第一風系屬性法師，輿論風向操作獨領風騷，深受蔡英文總統的重視與讚許。

眾所周知油頭法師辦理節慶活動能力超群，獲得風城市民的喜愛，除了一次風力輸出過大的意外有驚無險，可說大部分節慶活動都是皆大歡喜。但是，在歡樂節慶活動的背後，其財務規劃動支布局，卻著實令人搖頭。一般說來地方政府第二預備金的動支條件為，當各機關執行經費因法規變動、業務增加及臨時政事需要時，才可申請動支。

然而，在2020年10月1日至11日所舉辦的「CHECK in新竹-人來風」，台灣設計展自2003年起已是台灣最具規模的設計會展，應該與「法規變動、業務增加及臨時政事需要」無直接關聯；可是油頭法師卻以未編年度預算為由，動用第二預備金支付相關費用達8052萬，甚至還就不同細項進行「後續擴充、新增數量」總計達4次，並皆採「限制性招標」，甚至還是在活動結束後進行追加程序（決標公告日期：10月20日、10月26日），整個過程可說是瑕疵連連。

地方政府應該擁有財政紀律的基本觀念，對於辦理年度例行性活動，需要循預算程序覈實納編經費，不可跳過預算程序，不當動支第二預備金。

其實在油頭法師掌管風城後，長年與議會在年度預算審查意見相左，常因朝野協商未有共識無法通過，而延期開臨時會進行預算審查。此外，議會也多次極力呼籲市政府「應減少一次性的節慶活動經費編列」，多考量舊城區活化建設，創造更多公益性及效益，避免市民的納稅錢白白浪費。常規的程序不走，以有瑕疵的方式動用第二預備金，喜好用於辦理節慶活動，視「法規變動、業務增加及臨時政事需要」為無物，即為油頭法師的實際作為。

依據預算法規定，第二預備金的動支有較大彈性，僅需要主管機關核准（行政院）及其它機關監督（立法院），即可不須經過費時的三讀審查過程，逕行動支程序；在目前中央執政和立法院多數的情況下，難怪油頭法師敢大膽的為所欲為施展幻術，視議會的監督和呼籲為無物。

目前全國輿論對於油頭法師的文字複製術多所關注，但是其財政紀律問題才是更大的危機；升級為油頭至尊法師後與蔡英文總統聯手，看起來是可以一起施展大絕招「抗中保台」，但是實際上的作為卻是「A錢保黨」，透過政、商、學關係導致國家財富利益分配不公。

（民眾黨副秘書長、民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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