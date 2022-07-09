前一天才傳出黨內有「屠龍計畫」，「力挺陳時中，打擊林佳龍」，當天下午，林佳龍便委託律師到內政部警政署刑事警察局，舉報網路選舉假訊息。

巧的是，當晚，蔡英文邀林佳龍共進晚餐，懇談一小時後，纏功見效，林佳龍決定，捨台北市，改戰新北市。黨內同志紛紛讚揚林佳龍，為黨承擔。

果然是「宴無好宴」，志在台北，數度表明無意參選新北的林佳龍，終究是著了派系鬥爭的道兒。

侯友宜治理新北成效卓著，民進黨無人敢攖其鋒。掌控新北多年的蘇系，忸怩作態，出面叫戰者，和侯友宜根本不是一個級別，明眼人一看便知，作戲也。如今，正國會的主角中的主角林佳龍應允出戰，借侯刀屠龍，何樂不為？林佳龍此役若失利，正國會元氣大傷，短期內將無參與派系鬥爭的本錢。

九合一選舉，民進黨提名的策略重在貫徹蔡英文的意志，避免蔡在最後兩年淪於跛鴨總統。新北既無勝選把握，貫徹蔡的意志就必須拿下台北市，拿下台北市，就必須提名陳時中。否則，民進黨等同於承認兩年多來的防疫政策，全面失敗，影響所及，六都選舉亦恐全面潰退。勸說林佳龍轉戰新北，一則掃除台北提名的障礙；二則避免與侯交鋒，佈防資源於台北桃園。何況，唯有陳時中參選，政治獻金回流綠營方有正當性。

回頭想想，網路所謂「屠龍計畫」還真弔詭。看似逼退林佳龍的網路新聞，如今看來，似乎是要借侯友宜的刀，屠林佳龍政治生命的計畫呢！「屠龍計畫」還繼續查嗎？

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