靠山，山倒；此靠山，並非護國神山台積電，而是強權。強權跟生命個體類似，死亡是完整生命的一部分，衰敗乃是必然。古今中外，再偉大的帝國，或稱強權，國祚也不過數百年。如中國最長的朝代周朝，不過800年；羅馬帝國最強的前期，不超過300年；至於近代的強權，西班牙、葡萄牙、荷蘭、英、德、法等，各領風騷都不過2、300年。盛極而衰，無可避免。

二次大戰蘇聯史達林領導下打敗德國是戰勝國，將整個東歐國家納入為附庸國，成為全球最大的強權，先於美國發射人造衛星，不可一世，然共產獨裁是他的基因，1956年就有匈牙利的革命，其生產無效率，常成為雷根總統冷笑話的對象，霸權不過維持40年，東西德圍牆一倒，蘇聯就此瓦解 。

表面上，美國至今仍是第一強權，GDP世界第一，擁有最多的航母、先進的戰機、洲際飛彈及核彈，隨時可摧毀世界任何角落。美國因此自以為是世界超強，是全球國際秩序與規範的制定者，何者合乎人權與道義，他說了算。但以人權及道德而言，美國卻最沒資格批評別國的人權及政治體制。感恩節怎麼來的？五月花號載來的白人，在冬季的北美大陸飢寒交迫，是印地安人提供協助才得溫飽。形式上白人訂下感恩節，要紀念這段友誼；實際上，這些白人屢次違反與印地安人的合約，奪取土地、資源，幾乎將印地安人滅族。至於進口及奴役黑人，更是無法抹滅的黑歷史。可以說美國是最忘恩負義，犯下最嚴重違反人類罪的國家。

美國已強盛近300年，就如同其他強權，也因其政治體制基因將逐漸衰敗。1990蘇聯瓦解，著名政治經濟學者福山公開宣稱，資本主義下的民主制度是最終的政治制度，而稱為「歷史的終結」。然而不過十數年，法國學者皮卡提就完全推翻福山的說法，認為資本主義下的民主制度必將終結。也就是已強盛了2、300年的美國，將從內部腐蝕而敗亡。其理論十分簡單，就是當資本利得大於經濟成長率，也就是資本利得多於勞動收入，長期以往，錢就掌握了權，貧富差距及衝突不斷加大，底層民眾最終會以叛亂及革命終結政權。皮卡提也以18世紀以來的資料，證實此理論。

近年來，正如皮卡提之言，美國軍工產業、華爾街金融業，收買政客，掌控國家錢、權、資訊，已不可能改革反轉。貧富差距加大，各大城市遊民以帳篷、紙箱為居所，吸毒、犯罪處處。僅2022年5月，超過4人傷亡以上的槍擊案件，就有270起；6月前5天，就有300多起槍擊案件，國慶日竟然又發生屠殺式的槍擊案件，旅行美國成為惡夢。加上種族分裂對立，少數民族，包括亞洲人，經常遭受暴力。「零元購物」更令人驚嚇，暴民隨意搶劫名店及超市。

美國兩黨對立水火不容，直追國、民兩黨的惡鬥。2021年暴民攻占國會，高喊殺死當時副總統彭斯，因其兼任參議院主席，拒絕宣布拜登當選無效。彭斯雖受川普任命，卻堅持忠於國家，他躲藏之處距暴民僅數公尺，最後總算是天佑美國，逃過一劫。但由此可看出美國敗象已露，加上大法官居然決議可在公共場所攜帶槍械；取消婦女身體自主權，不得墮胎，拜登公開宣稱大法官決議匪夷所思等等，都進一步更加分裂美國。

然而今日台灣的執政黨，乃至在野的領袖，仍把希望寄託於美國的支持，自甘為棋子，淪落為馬前卒，以致美國對台予取予求，偶爾發表一篇挺台聲明，便強要求台灣吃萊豬以回報；要台灣用最昂貴的價格買過時的武器，還不能自選項目，真是卑微至極。靠山，山會倒，美國這座強權大山眼看已經傾頹。另外一方面中國迅速崛起，為歷史所未見，早已超英正要趕美，將成為新一代的強權。原先的集體領導，隔代指定，領導多經過多方磨練，治理績效似乎優於美式選舉，有禪讓政治的雛形，然而建政不過80年，現又立下一人獨斷乾坤的法律。

回觀蔡政府的腐敗與邪惡，已到極致，以閣揆蘇貞昌及食藥署長吳秀梅對假快篩劑的發言一項，其厚顏無恥令人嘆為觀止。民進黨權錢完全緊密結合，除非全民革命，否則根本無從改革。未來台灣何去何從，難道不應有另外的思維？（作者為前衛生署長）