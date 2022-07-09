30個北約成員國5日簽署一項協議，同意瑞典與芬蘭參加北約，但還要經過各國國會批准，才能享有北約共同防禦條款的保護。值得注意的是，瑞芬兩國加入北約幕後的外交角力充滿著權謀算計與交換關係，令人嘆為觀止。

俄羅斯入侵烏克蘭，促使原先一直維持武裝中立的瑞典與冷戰以來即被迫採取中立的芬蘭都決定加入北約，以獲得更強有力的安全保障。

在北約30個成員國之中，反對瑞芬兩國加入北約最力的莫過於土耳其。土耳其總統艾爾段一再放話表示，除非瑞典與芬蘭不再支持與庫德族有關的政黨和恐怖組織，否則土耳其將反對到底。由於北約對於新會員國的入會採取的是合議制，因此美國總統拜登與北約祕書長史托騰柏格都竭盡全力促成土耳其、瑞典與芬蘭能夠獲致協議。北約峰會於馬德里召開前，史托騰柏格便邀請土耳其、瑞典與芬蘭領袖舉行會前會，達成一份3國之間的備忘錄，以及一份解除土耳其對瑞典、芬蘭進入北約行使否決權的協議。

根據這份備忘錄，瑞典與芬蘭同意不再反對武器出口到土耳其，並承諾3國合作共同打擊恐怖主義。瑞典與芬蘭承諾不再支持庫德族人民保衛軍（YPG）、庫德工人黨（PKK）、庫德民主聯盟黨（PYD），以及葛蘭運動（Gulen Movement）。瑞典與芬蘭對土耳其的讓步，已在國內引發反對黨的抗議，批評瑞典與芬蘭政府正向土耳其低聲下氣與鞠躬哈腰。

艾爾段聲稱，前述這些與庫德族有關的政黨或恐怖組織曾參與2016年土耳其的流產政變，並要求引渡滯留在瑞典的33名嫌犯。瑞典總理安德森回應說，是否同意引渡端視土耳其提供的嫌犯資料而定。艾爾段則宣稱，如果瑞典與芬蘭違反備忘錄的承諾，同意兩國加入北約的協議文本將不會送到土耳其國會接受審議。

在同意瑞芬兩國加入北約的過程中，俄羅斯顯然也在幕後扮演一定的角色。克里姆林宮原先一直反對北約東擴，後來俄羅斯總統普丁決定不再強烈反對兩國加入北約，主要是基於以下3個因素。其一是俄羅斯陷入烏克蘭戰爭泥淖，無法抽身與北約對抗。其二是普丁揚言，一旦瑞芬兩國加入北約，他將在俄羅斯邊境部署部隊與核武，作為制衡。其三是俄羅斯決定在白俄羅斯部署武器與核武，對北約盟國進行反制。

在土耳其不再反對瑞典與芬蘭加入北約後，美國也解除對土耳其的武器禁運，同意對土耳其出售F-16戰機。在前總統川普時期，艾爾段因採購俄羅斯S-400防空飛彈，美國決定取消原先同意出售給土耳其的108架F-35戰機。這次拜登總統暫時不軍售土耳其F-35戰機，可能具有「以觀後效」的政治考量，等到瑞典與芬蘭成為北約正式成員國之後，不無可能調整。

不過，俄羅斯2021年12月初透過外交管道要求美國回應莫斯科提出安全保證清單中的3項要求：北約不得東擴、不得將烏克蘭納入北約，以及美國為首的北約盟國不得在東歐進行軍事部署。美國國務卿布林肯在與北約盟國商量後，於2022年1月26日以書面方式拒絕普丁的要求。這也顯示，當美國拒絕普丁的安全保證要求時，拜登腦中可能浮現北約東擴的戰略構想，但後來此一戰略構想竟能一步步實現，恐怕也非拜登當初所能完全料中的。

從瑞典與芬蘭加入北約的經驗來看，每一件事的背後都經過精心算計，而每一件事都有代價與交換條件。沒有一個國家願意做白工，而不用自己的籌碼與其他國家進行交換關係。像蔡英文政府見了日本就矮半截，見了美國就矮一截，進口日本核食與美國萊豬，只換到一些空頭承諾，距離《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）與「台美雙邊貿易協定」（BTA）是連八字都沒一撇，還不斷用「可與國際接軌」來安慰、哄騙國人，看到土耳其、瑞典與芬蘭等國的作為，不感到慚愧嗎？

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）