美國含糊的協防台灣許諾可靠嗎？這簡單的問題，一直盤旋在台灣輿論界30年，至今仍莫衷一是。最近台灣官方對美國的可能協防，則定調於總統府發布的「堅若磐石」4字。

當然官方提出諸多「證據」，包括依據《台灣關係法》的繁多「軍售」，美國國會通過的台灣「誠實地圖」等諸多法案，及美國政要頻頻訪台。

回溯於1979年1月1日，美國無預警片面宣布斷交並廢除《中美共同防禦條約》。當夜，我與摯友美國邱池參議員（Frank Church）見面晤談。他感觸良深，說了一段話：「美國，長久是世界上最有原則的國家，最近幾年卻從這傳統中迷失了。但是現在這個國家有著明灼的承諾，一如伊始：僅少數國家有自我救贖的力量。因為我們是一個自由開放的社會─並決心保持如此，我們的錯誤能嚴肅檢討並及時糾正。」他當時是參議院外委會主席，他是民主黨員。卡特總統認為他會得同黨好友邱池的支持，並且盡速在參院通過他所提出的《台灣執行法》（Taiwan Enabling Act）。

但邱池主席卻斷然拒絕了總統的要求，反而與共和黨的高華德參議員等聯合通過了《台灣關係法》。邱池參議員不幸於1984年辭世。他臨終之夜，僅夫人、么兒和我三人在側。他交代的諸多事情中，也包括了我們花費很多心力通過的《台灣關係法》。他要我切記《台灣關係法》只是臨時的權宜之計（expediency），尤其賣武器是不祥之兆。在此前他身體健康時，常提他因反越戰，屢與詹森總統在白宮爭辯。他在二次大戰時從軍，曾在中國滬濱戰區協助中國抗日。他說美國政治家常忽略了東方人的韌性。他有理由擔心軍火商藉著《台灣關係法》牟利，而引爆台海戰火。

美國雖然在越南表現了空前的韌性，戰爭延續自1955年至1976年，長達21年，但還是羸不了越南人的堅韌。美國和中國若發生戰爭，是兩國的不幸，也必波及全世界。

美國在世界近代史上，無疑是一偉大國家。誠如在華盛頓紀念碑所銘刻清朝學者徐繼畬寫的碑銘：「華盛頓，異人也。…開疆萬里，乃不僭位號，不傳子孫而創為推舉之法。」然而，美國憲法明定美國政府必須保護美國國民，但沒有義務保護外國公民。

美國人以商立國，注重契約精神，美國片面廢除《中美共同防禦條約》，就是表明決定不協防台灣。美國未來果真要協防台灣，就必然再簽定「協防條約」。美國賣武器牟利，通過光怪陸離的法案唬人，及政要訪台的友情支援，恐都絕不足以達到「堅若磐石」的協防。台灣政府不應誤導媒體，進而使人民長期樂觀，誤信美國已決定協防台灣。一旦如英國《經濟學人》所預言，台灣已在戰火邊緣，是世界最危險的地方。果真戰爭發生了，台灣人民恐必陷於孤立無援的戰火中。

台灣面對現實，該實事求是自立自強，如以色列面對阿拉伯列強，或以智慧和談，贏取長治久安。但千萬別期待當時權宜之計的《台灣關係法》可永遠取代《中美共同防禦條約》。

（作者為前立法委員）