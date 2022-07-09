2022年7月8日日本前首相安倍晉三遭到槍殺，震驚全世界。在日本政壇歷史上，有多名遭到暗殺的政治人物的歷史紀錄，其中一位還是安倍的外祖父前首相岸信介。到底謀殺安倍的嫌犯山上徹也，出於政治動機？還是一個單純的治安事件，或者是一個精神異常者的偏差行為？

嫌犯山上徹也曾經具有自衛隊身分，受過軍事訓練、了解維安計畫，在2005年退職。山上接受審訊時，一方面說是對安倍不滿、對政策不滿，一方面又說是宗教因素，相當矛盾。

一個可能是關鍵的敏感時間點，嫌犯山上徹也退職後，2006年安倍才將防衛廳正式升格為防衛省，可以說安倍為日本建立新體制，朝向正常國家跨出一步。2012年安倍執政，更大膽提出憲法修正案，意圖讓自衛隊轉型為國家軍隊。2015年《新安保法制》通過之後，一定程度上擴大了自衛隊權力，包括允許自衛隊行使低度武力保護外國公民權利。

安倍生前最大的夢想是修改憲法第9條，想要打破自衛隊的權力與限制。安倍修憲呼聲不但得到民意支持，2021年眾議院選舉結果跨越修憲門檻，布局多年終於出現成果。嫌犯山上徹也是否受到激進的政治團體影響，進而發起孤狼行刺的行動，尚待進一步釐清。

安倍是一位政治明星，是前首相，還是現任的國會議員，山上徹也和安倍晉三在「自衛隊盛衰」的政治性象徵有了交集。目前，警方僅能推論這位殺手犯罪意圖針對性相當強烈，可以說是一場高調的政治謀殺案，而非單純治安事件。

嫌犯山上徹也使用改造手槍，近距離開槍射擊安倍。這類手法並非第一次出現在政治場域之中，過去美國總統甘迺迪、林肯、印度總理甘地、瑞典政治家帕爾梅、以色列政治家、軍事家拉賓、美國政治人物米爾克等，這些政治人物曾栽在政治狂熱分子或僱傭兵之手，此一手法比起遠距離狙擊，比較不容易失手。

據日本媒體報導，嫌犯山上還持有炸彈，炸彈攻擊是另一種謀殺政治人物手段，例如俄羅斯沙皇亞歷山大二世、甘地、曾出訪台灣的尼加拉瓜前總統德拜爾都曾遭遇過炸彈襲擊。

從犯罪心理學角度來看，山上的人格特質不但冷靜而且精於算計，還有某種信念偏執特質。究竟是什麼原因讓他找高知名度政治人物下手，政治謀殺罪犯的心理學，嫌犯行為偏差與哪種心理障礙有關？需要進一步探索與釐清。

無論如何，政治謀殺是一種犯罪行為之一，安倍之死帶給日本、世界各國一些警訊，包括如何減少政治暗殺案例、維安與法律問題等，值得高度重視。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）