日圓跌跌不休，今年以來貶幅將近2成，因而有地表最弱貨幣稱號。超級弱勢的表現，除了日本政府為拉抬經濟持續印鈔增加貨幣供給外，美國升息拉大美日利差，逼使資金加快撤離日本，內外因素夾擊下，日圓持續探底。

日圓續貶 恐重燃風暴

此一發展，遠遠超出岸田政府預期，亦打亂日銀寬鬆貨幣步調。原本弱勢日圓符合日本政府期待，一方面可提振出口、帶動經濟成長，另一方面則可刺激物價、緩解長年通縮疑慮。然而，貶勢過快讓日本未蒙其利，先受其害。換言之，貶值帶來的出口擴張效益還沒見到，進口物價急遽攀升造成的生產成本壓力，已開始威脅日本境內中小企業的生存。

麻煩不只如此。這波日圓急貶過程中，伴隨而來的巨大貿易逆差，正在耗損日本外匯存底，同時也削弱日本抵禦金融危機能力。根據日本財務省統計，5月日本貿易逆差高達2.38兆日圓，除是連續10個月逆差外，也創下歷史次高紀錄。外匯存底則是從去年8月歷史高點1.4兆美元，一路下滑至今年5月1.3兆美元，減幅高達千萬美元。

持續擴大的貿易逆差與縮水的外匯存底，讓本已深陷資金外逃風險的日本，處境更為艱難。日本財務省、金融廳及日銀高級官員6月初緊急召開三方會議，會後發出共同聲明，強調必要時會針對日圓採取適當因應措施，避免形成更大的危機。金磚四國之父歐尼爾直言，如果日圓繼續貶值下去，甚至不排除1997年亞洲金融風暴，可能再度捲土重來。

日圓急貶不僅對日本帶來大麻煩，也對亞洲各國出口產生巨大負面效應。以台灣為例，近期像機械業這類與日本高度競爭的產業，因日圓貶值導致出口競爭力跟著大幅下滑，已開始影響到整體產業出口。5月台灣機械業出口衰退1.1%，中斷連續20個月正成長紀錄，業者大力疾呼，希望新台幣適度貶值，以維持產業出口競爭力。

中國大陸也有類似聲音，認為人民幣應加入競貶行列，才能避免出口優勢被大力侵蝕。特別是對技術含量不高或附加價值較低的出口產業，更需要政府匯率政策保護。會有這樣的思維並不意外，90年代大陸經濟能夠擺脫政治紛擾與外部抵制，重回高速成長軌道並累積龐大外匯存底，其中一個關鍵因素就是放手讓人民幣大幅貶值，由此創造國家利益與競爭力。

中流砥柱 捍衛人民幣

根據人行統計，1990年代初期人民幣匯率從1989年3.8左右貶至1994年最高8.7，貶幅高達1.3倍。隨後在1991-1995這段期間，經濟成長率平均則是來到12.3%，比1989及1990這兩年紛擾期間的平均4.1%，高出8.2%。而外匯存底更是從1989年不到百億美元，快速累積至1996年突破千億美元。顯見透過貨幣貶值，確實可以刺激出口帶動經濟成長，並為國家累積財富。

只是，過去成功的發展模式，並不適用現今環境。關鍵在於大陸產業結構與30年前相比，已經產生巨大變化。貨幣競貶思維，不僅不符當前大陸整體產業發展規畫與方向，甚至可能適得其反。尤其是自2008年金融海嘯後，北京全力推動內需轉型，並以此作為主要經濟增長引擎，基本上與貨幣競貶思維，明顯有所扞格。更不用說，在當前全球化發展受阻下，供應鏈逐漸從過往長鏈轉變為短鏈，生產模式也更加強調在地化與自主化，這都會大舉削弱貨幣貶值所能帶動的出口效益。

在此一前提下，北京不是思考如何加入日圓貶值競賽，而是站在國家長遠經濟發展考量，挺身捍衛人民幣。因為從先進國家的發展經驗可知，不管是促進產業結構轉型或推動經濟再升級，強勢貨幣都是其中關鍵元素。一個無法跳脫貶值思維、只想依賴匯率保護出口的國家，想要做到產業或經濟再升級，根本是緣木求魚。

人民幣作為全球主要貿易與投資貨幣之一，需要發揮穩定支撐作用，正如1997年亞洲金融風暴時，人民幣所扮演的中流砥柱角色一樣。面對可能的貨幣競貶壓力，北京該如何選擇，相信答案已經很清楚了。