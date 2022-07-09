日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市大和西大寺為尋求連任參議員的子弟兵佐藤啟助講時遭槍擊身亡，得年67歲，與其父安倍晉太郎同壽，此為不幸的巧合。

深具戰略觀 手腕靈活

然而，異於安倍晉太郎不假天年，與首相職務擦身而過，安倍晉三2006年初任首相，時年52歲，為二戰結束後日本最年輕的首相，雖因大腸痼疾，短暫1年即退陣，但2012年帶領自民黨重返執政，亦是戰後首位再登板的首相，前後領政日本近9年，為日本史上任期最長首相。安倍雖未能克竟全功，使日本走出「平成蕭條」，兌現「拿回強大的日本」之政治承諾，但此無損其在自民黨中的地位。

2021年11月，日本眾議院選後，安倍晉三雖未主持國政，但選後「安倍派」人數仍成長，首次當選的無派閥新進眾議員仍以「安倍派」為首選，派系人數由89人增加至95人，維持眾院選前的派系規模，安倍對此感到滿意，在本屆眾議院席次自民黨整體減少15席的狀況下，「安倍派」得以維持原有勢力，實屬難得，亦鞏固安倍前首相的黨內影響力，坐穩自民黨一哥的地位，儼然是「自公聯合內閣」的「大御所」。

安倍主政日本，「俯瞰地球儀外交」顯然較「安倍經濟學」更為亮眼，此亦使安倍始終在國際政治動見觀瞻，卸任後對日本外交及安保政策深具作用，其「台灣有事即是日本有事，亦是美日同盟有事」的一席話，牽動美、日、中及兩岸關係的敏感神經，而「核共享」的倡議，更是冒日本政治的大不韙，直接挑戰至今仍受絕大多數日本民意支持的「非核三原則」。

安倍有極佳的政治平衡感，深具戰略觀，能在錯綜複雜的國際關係變動中，揚棄個人主觀好惡及意識形態，著眼大局，精準掌握日本國家利益，不僅與美國交好，亦不偏廢對中及對俄外交，甚至能與美國宿敵伊朗維持信賴關係。安倍在外交上的突出表現，應是家學淵源，政壇出道之初，在擔任外相的安倍晉太郎身邊學習，練就無人能出其右的靈活外交手腕。

不單邊押注 親美友中

在「七大工業國組織」（G7）中，安倍應是難得能與美國總統川普建立好交情的盟國領袖，持續深化美日同盟，但在美中對抗中，安倍不單邊押注美國，在日、中的歷史問題及現實的海洋利益糾葛下，致力打開因野田內閣「國有化」釣魚台造成的日中關係逆退。

2018年4月，日中恢復舉行中斷近8年的日中高層經濟對話，同年10月，大陸總理李克強訪問日本，出席中日韓峰會。隨後，安倍更實現訪問北京，重開日中關係中極為重要的「首腦外交」。大陸駐日大使館以「在任期間為推動中日關係改善發展做出貢獻」，不慍不火評價安倍。

在日、中關係升溫中，安倍並沒有冷落在「311震災」時，送暖日本東北災民的台灣，藉「九二共識」下兩岸關係和解之勢，實現《台日漁業協議》、《台日投資保障協議》，更在卸任首相後高調挺台，將日華斷交後的「七二年體制」推升至另一層次，使台灣不分朝野、藍綠珍惜安倍這位老朋友，此亦見安倍在兩岸間的平衡之術。

安倍在任時的審時度勢的「友中」與卸任後直言不諱的「挺台」，彼此矛盾令人困惑，兩者間孰為真實的安倍？但此非日本人慣有的「建前」（場面話）與「本音」（真心話）之別，而是安倍深諳「安倍首相」不是「安倍晉三」之理，須依「身分」、「場所」，言所當言的應對，成熟的政治家應當如是。

蔡英文總統決定全國各級政府機關構及公立學校於7月11日降半旗1天，以感念安倍前首相對台灣的貢獻，雖可令人理解，但降半旗之餘，蔡總統若視安倍為台灣的真摰友人，應深入體會安倍在外交上的「無我」平衡之術，揚棄黨派之私與個人意識形態，師法「安倍外交」，兼顧對美日交往與兩岸關係，極大化國家利益。如此亦可建構不隨個人好惡決定的台日關係，使台灣與日本的友誼在安倍離世後持續深化。