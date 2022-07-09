幾經波折，林佳龍最終黯然落腳新北，這不免令人感嘆，他在爭取北市長時，曾公開指控遭受網軍攻擊，形同成為繼賴清德後，第二位證實民進黨有網軍的綠營大咖。這股力量，顯然是逼他狼狽轉身的關鍵；在他身上，也彷彿重演2019年賴清德的委屈身影。網軍治國的黑幕，無疑繼續籠罩在台灣上頭。

這段時間以來，林佳龍一再對外傳達「唯一只選台北市」的意志。他的子弟兵卓冠廷前幾天也說，「林佳龍準備的是台北市長，他不喜歡做沒有準備的事。」斬釘截鐵言猶在耳，一瞬間卻豬羊變色，不只選民感到莫名其妙，恐怕連林佳龍本人也還沒想到把新北當成「沒魚蝦也好」的理由。

只是，10天前林佳龍接受廣播專訪時，公開表示他發現「有一組人」用攻擊式、情緒性的操作相互拉抬，企圖激起他的支持者更情緒化，「就是網軍操作模式」；之後，他更為了一份流傳在網路的「屠龍計畫」，大動作向警方報案。

這個場景，猶如回到2019年賴清德角逐黨內總統初選時，屢被網軍圍剿，忍不住喊話「請支持蔡總統的網軍停止對我攻擊」，當時，網軍對他祭出的毀滅戰，逼到最終只能屈居副手；如今，網軍對林佳龍的攻擊，是否也是他委屈選新北的原因？

網軍治國，顯然仍是決定台灣政治發展的主旋律。只是，若可透過網軍把原本可能成為國家領導者的人硬生生擠掉，也可以用來指派誰來選雙北市長，這股力量無疑已超過真正的國家主人─人民。這套網軍模式，若能在今年九合一繼續無往不利，那麼，保證未來依舊會是繼續操縱政治的黑手。