日本前首相安倍晉三意外遇刺死亡後，南韓總統尹錫悅立即致電哀悼。惟前總統文在寅未有任何表現，一來因前民主黨代表、國務總理李洛淵致哀後，立即受到黨員的批評；二來文在寅與安倍晉三關係搞成有史以來韓日傳統關係最壞透，不僅讓美國前總統川普頭痛，連現任總統拜登也咬牙切齒。

文在寅與安倍晉三自5年前文在寅一上台就結下梁子。慰安婦懸案在朴槿惠前總統與安倍晉三的磋商與努力下，以10億日元賠償金達成協議。不料，未經雙方談判，文在寅單方一竿子打翻，要求日本重新協商。

安倍晉三「瞧不起」文在寅主要原因是，慰安婦協議如同國際間的條約，文在寅怎能以反日、反美政治理念作為施政的標準。進而，日本採取禁止半導體原料對南韓的輸出，作為貿易報復。當時，讓三星電子公司等受到莫大衝擊。因此，文在寅與安倍晉三間展開你一拳我一腳的鬥爭。

說實話，文在寅身邊的幕僚幾乎清一色是反美、反日。尤其，國立首爾大學法律系教授出身的前法務部長曹國帶動唱反日歌曲「竹槍歌」，並且推展拒買日貨運動，趕走不少日本著名企業。

文在寅火上加油，緊急抬出《韓日軍事情報交流協定》（General Security of Military Information agreement）來威脅日本，要廢除該協定。因為，該協定與美國安全息息相關，由川普三番兩次勸說文在寅後，才予以恢復「正常」。

問題是，文在寅留下的「後遺症」正在發酵。此次，尹錫悅應邀出席NATO首腦會議，原本尹錫悅有意安排會晤日本首相岸田文雄，舉行韓日高峰會談，恢復兩國傳統友好關係，卻被日方拒絕，岸田僅丟下一句話「請韓方先開出改善關係的方案」。

還好，在美國的安排下，在北約組織國際首腦會議中，舉行美國、南韓及日本3國高峰會談，讓尹錫悅挽回面子。南韓新政府正努力與美國、日本等加強關係，文在寅留下的一堆垃圾，需要尹錫悅清理。

尹錫悅不僅面對反對民主黨、反對尹錫悅親美、親西方一邊倒政策不滿，並且未考慮到中國大陸、俄羅斯及北韓的感受。6日，中國駐韓大使邢海明參加一項南韓舉行的研討會時就指出，如果南韓對中國採取分離，尹錫悅將會失去機會。強調中韓雙邊貿易總額幾乎等於美國、日本及歐洲的總值，南韓離不開中國。

南韓外交路線從文在寅改成尹錫悅，無論親美或親西方，不能一意孤注一擲，尹錫悅很快就會受到中國大陸與北韓的「報復」，一是貿易，二是核試。

近日來，尹錫悅的民調支持率直線下跌至30%，似有「欲速不達」，正如文在寅在臉書批評尹錫悅施政說，這算成功嗎？讓上任僅2個月的尹錫悅聽了頗不是滋味。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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