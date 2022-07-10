廣西橫縣，去年改名叫橫州市，所生產的茉莉鮮花占全球60%產量；如果有人告訴你，茉莉花茶是「擷取清晨剛盛開的茉莉花製成」，那一定是騙人的，因為茉莉花必定是午後才採。

2012年7月赴廣西採訪，進到橫縣就見路邊一片片綠色花田，遠望田中的花苞都小小的，看不出是啥！午後到田間拍攝，花農戴大斗笠是基本款，大部分人身後還揹一塊反光板，像是台灣人夏天放在機車座墊的隔離板，才擋得住艷陽。

橫縣在北緯22度到23度半間，等同台南的位置，陽光極強，境內25條河流經，土地最宜種茉莉花。全縣花田逾十萬畝，花農高達33萬人，平均3人照顧一畝，可見種花也不容易。

花期長達半年，約當在四月到十月間。採花人腰間繫一口網袋，收集到一定數目，就騎著機車轟隆隆往縣城收購中心去。

當年一斤（500克）鮮花的產地價約6到7元人民幣，收購中心有十幾家商號現場開秤，驗過花秤重量，馬上付現金。站在那裡拍照，渾身花香，是難得的體驗。

全球最有名的茉莉花茶來自福建省福州市，但茉莉花的鮮花不可能全運到福州去，於是反向操作，把茶葉運到橫縣來加工。

稍烘過的茉莉花加到茶葉中，專有名詞曰窨（音同印）。北方人到茶葉店買散裝茉莉花茶，伙計包裝前會當著客戶的面再撒上一把乾燥茉莉花，稱之為雙窨。

1999年第一次到北京旅遊，不管是故宮紫禁城或頤和園，守門的人都用一只長型玻璃罐裝著幾片茉莉花茶，喝光了一直加開水，這麼對付一天。

南方很少見到喜歡喝茉莉花茶的人，大概是覺得花香太濃烈，不像茶。我在福建、廣東，朋友招呼泡茶，從未見有人掏出茉莉花茶待客。

橫縣種植茉莉花的歷史至少可追溯至明朝，大約四百多年，但吃生魚片的歷史有上千年。他們不叫生魚片，廣府人叫魚生，古代則稱之為魚膾。

橫縣不靠海，魚生就是河流裡淡水魚的生魚片，鯉魚、烏魚為主。廚師片魚的標準，是能透過魚片看到報紙上的字。我不明白，誰會拈起一片魚肉看報紙。

不同於日式沾芥茉，橫縣魚生沾各種植物絲，什麼蘿蔔絲、紫蘇絲、檸檬皮絲……林林總總，算了一下，端上來至少15種；旁邊還有醬油、花生油、白砂糖等各式各樣小碟，花式繁多。

名傳千古的料理有它的道理，魚肉確實鮮嫩好吃，甚至連魚皮都可以做成魚生，而各式植物絲與醬汁，起到提鮮的作用，混雜成不同口感與味道，很是特別。

當時有特別問過，淡水魚有中華肝吸蟲，沒煮過，吃多了難免出毛病。但當地人好像不太在意這件事，老祖宗吃了上千年都沒事。或許當地茉莉花多，能抗蟲吧！（洪肇君/資深媒體人）