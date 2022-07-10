在《論語》中，子夏說，「仕而優則學，學而優則仕」，這是中國學、官不分的伊始，也造成了後來官學相互勾串、通同舞弊的惡劣風氣。

這句話的本義，原是在強調「學」的重要，將學問視為從政的基礎，主張學者應該致力於將自身勤苦所學得的知識，貢獻於整個國家社會。既然學問是從政的基礎，則學問有成，正不妨從政為官；而為官者若深知學問不足，更應該黽勉從事於學問的追求，以補其不足。

但是，眾所周知的是，「學」與「官」是分屬不同層面的兩個領域，從政為官的主要是看道德操守與能力，而學問再如何高深，也不能保證其道德操守與辦事能力；不過，學問的確也可以在從政為官的時候，為從政作輔益，是以歷來儒者為官者，也常是一輩子未曾忘忽過對學問的熱烈追求。

但晚近以來，由於學問的位階越趨越下，而為官者既掌有權勢之利，遂使得許多未必真有學問的人，一心攀附權貴，也想夤緣出仕為官；一群實為未必具有德能的官員，也想用「洗學歷」的方式，為自己鍍上幾層金箔，以裝點門面。於是，官學互利互用，沆瀣一氣，不僅官箴全失，甚且整個學風也都沉淪殆盡。

近日發生的中華大學、台灣大學林智堅碩論涉嫌「抄襲」的風波，實則一齣典型的「官場現形記」。一手握有全國治安大權的國安局長，雖說是「學而優則仕」，卻始終牢牢掌控著學界，利用國家興辦的學校，藉指導教授之名，培植羽翼，廣收學生，門人子弟，遍布朝野，號稱「國師」，且又私相授受，慫恿、縱容學生造假，輾轉相襲，卻還敢振振其辭、不愧不恧，視學術為附庸、率天下以作偽，如此官員，竟能於官場呼風喚雨，於學界隻手遮天，窮形盡相，豈其乃現代官場之現形？

此又為一齣「學界現形記」，身為大學教師、指導教授，竟附會於黨派，剽取國家研究計劃，縱容學生抄襲，假公以濟私，而事發之後，不僅未作自家檢討，反而恣意護航、狡獪其詞，分明違反學術倫理，卻視為「合情合理」。置學術之尊嚴於不顧，縱不肖弟子於法外，師道不存，學倫堪憂，敗壞學風，莫此為甚，亦側面反映出當代學術界之墮落，已至不堪聞問的地步，豈非地道的「學界」現形？

「仕」與「學」，本是可以相濟為用，為官者以學問濟其所不足，治學者獻其心力於國家，可以兩全而齊美；今乃反是，為官者假學術為循私管道，厚植黨羽；治學者依附權貴、包庇偽詐。群鴉亂飛，青天為蔽，官競鑽營，學盡取巧，「仕」失其為民服務之本旨，「學」喪其進德修業之志氣，如此官場、如此學界，國家還有什麼前途可言？

本人在此，大聲疾呼，仕學兩途，既已成同惡相濟之局，何如嚴分其界線，官自官，學自學，有意縱橫官場，求個人之聞達者，就應卸下一切學者身分，勿再將污手伸入學界之內；而立志欲深造學問者，則須超然於官場之上，堅持其學術倫理，固守其學術尊嚴。涇水自清、渭水自濁，清濁分明，為學術界留下一片淨土吧！（作者為退休大學教授）

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