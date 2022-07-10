「七七盧溝橋事變」迄今已85周年，日前「中央軍事院校校友總會」等多個民間團體，在台北市中山堂廣場前舉行了盛大的紀念活動及「紀念七七抗戰音樂會」。不料次日傳來日本前首相安倍晉三在街頭演講遭刺殺的不幸消息，震驚了全世界。

安倍遇刺誠屬不幸，吾人應當嚴厲譴責此種暴力行為。為此民進黨政府各級官員紛紛發表哀悼言論，蔡總統指出，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定朋友，她要代表我國政府及人民致以最深切哀悼。蔡總統也於日昨決定，各級政府機關（構）、公立學校於11日下半旗1天。惟此一降半旗的決定已經引發不少爭議。

台灣過去有下半旗的例子，包括總統或副總統去世，境內發生重大意外事件，但對國外前首相過世也降半旗還是首次。根據2006年我政府公佈的行政命令，明定各政府機關及公私立學校必須降半旗誌哀的時機，亦即《國旗下半旗實施辦法》第4條的規定：包括對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者、現任友邦元首，這些人士逝世時經總統決定可以下半旗。

上述下半旗的時機，實在是找不出安倍前首相符合哪一項。不錯，安倍的確是極為挺台的日本政要，包括他曾說過「台灣有事就是日本有事」，也曾公開促銷台灣生產的鳳梨。但畢竟都是他首相去職之後所說的話和所做的事，如果他能說出「如果共軍入侵台灣，日本一定出兵相救」，或者日本政府大量進口台灣鳳梨及石斑魚，且能取代大陸市場，那才真正算是對我國有偉大貢獻。

國有國法、家有家規，蔡英文下令降半旗乃違法的決定。人有人格，國有國格，降半旗的決定也是失格之事。畢竟表達深切哀弔與無限哀思方式很多，既然安倍去世讓民進黨人哀傷不已，小英總統可以在總統府或官邸設立弔唁場地，供國人追思；那些感念安倍對台灣做出貢獻的民進黨高官，也可以帶頭披麻戴孝，或至少能夠在服裝上掛上黑紗，這樣才算是展現真心與誠意。

降半旗雖然是總統的權責，但必須得審慎思考是否適當，不能將之視如兒戲。日前7月7日適逢「七七盧溝橋事變」85周年，我們沒有看到民進黨政府有任何紀念活動，小英總統也未發表談話，只有國防部政治作戰局文宣心戰處在「莒光日」節目中製作了「七七抗戰85週年專題」。此一情況並不讓人意外，因為民進黨人認為抗戰是「中華民國政府的事，與台灣無關」。既然如此，現在又何必端出中華民國的國旗呢？

全世界有197個國家，其中195個國家與日本建立了外交關係；但迄今重要國家似乎只有美國及印度宣布要降半旗致哀，各國元首也僅止於發出唁電。小英總統此舉，也算是在國際舞台露了臉，民進黨政府也能與美國並駕齊驅了。（作者為大學英語教師）

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