整體而言，世界正在形成「新西方主義」與「新東方主義」兩大陣營，並構成不對稱競爭，包括在安全領域與非安全領域。「新西方主義」以新教-天主教國家為主要成員，它們深受基督教價值觀影響，偏好構建同盟。在難以結盟的情況下，轉而搭建不同領域與議題的排他性俱樂部。

1.安全領域。美國將以小多邊為主構建安全同盟，類似奧庫斯（AUKUS）這樣的安全機制還會出現。雙邊領域，美日同盟、美韓同盟、美澳同盟、美菲同盟也會繼續強化。多邊領域，北約內的跨大西洋協調依然存在，但有可能分化：英國、波蘭、丹麥、立陶宛、加拿大等構成「緊密層」，土耳其等構成「疏遠層」，以法國為代表主張發展歐洲獨立防務力量的國家則構成「中間層」。隨著歐盟及其主要成員國陸續推出印太政策文件，「印太再平衡」正在演化為「印太歐再平衡」。但隨著介入國家數量的增多、各方希望納入的內容增加，機制化程度將下降。例如，美日印澳四方機制（QUAD）很難轉化為正式的軍事同盟。

2.非安全領域。在經濟、技術、文化方面，美國也傾向於聯合非西方國家構建排他性的俱樂部，以限制對手、強化自身。2022年出台的印太經濟框架（IPEF）就是一個例子。

但是，出於自身利益的考量，美國的盟國與密切夥伴國將採取「區別應對」方略，安全上呼應美國但有上限，經濟上保持自主但有下限。以德國為例，安全上，內心贊成法國發展獨立防務力量的主張，但不會如法國般行事；經濟上不會放棄與中國的經貿往來，但在高科技領域將限制與中國的合作。

「新東方主義」以中國、俄羅斯為主要協調者，還包括受到美國和西方壓制的伊朗、土耳其、匈牙利、委內瑞拉、敘利亞、朝鮮、柬埔寨等國家。這些國家之間不大可能結盟，但會在不同議題上形成比較緊密的夥伴俱樂部，以便衝破新西方俱樂部的各種限制與打壓，為自己的生存與發展創造更好的條件。在安全領域上，這些國家主張新安全觀或者集體安全，例如，上海合作組織的成立。在非安全領域方面，經濟上主張自由貿易，文化上主張交流互鑒等等。（作者為中國社科院世經政所研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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