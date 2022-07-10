林智堅抄襲、侵權固然罪證確鑿，但林智堅的票變少，不代表國民黨的票就會變多。在2022的三角賽局中，民眾黨勢必成為林智堅「論文案」的最大獲利者，國民黨不可不察。

在台灣的政黨光譜中，民眾黨大致在民進黨與國民黨的中間，也就是說，因為林智堅而對民進黨失望的人，最可能的流向是民眾黨，而非國民黨。

就以新竹市為例，仰賴林智堅光環的沈慧虹，她因此流失的票是會流向林耕仁，還是高虹安？應該是後者。新竹市的「三腳督」是三黨差不多，沈慧虹的票大幅流向高虹安，基本上林耕仁就很難有勝算。

因此在新竹市，國民黨不但要質疑林智堅，還要把林智堅的票吸過來，這中間需要精準拿捏。中華大學的校友滿新竹，要如何證明林智堅抄襲侵權，而不損害到中華大學的聲譽，國民黨應多費苦心。

倫敦政經學院有過「格達費醜聞」，美國長春藤聯盟曾爆發「用錢買進學校」的入學弊案，但他們依然是世界頂尖的大學。中華大學在新竹長期以來的耕耘，不該因為林智堅一個人而有所改變。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※