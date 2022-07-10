去年安倍因病辭去首相職務，不在家好好養病，卻去為同黨同志站台拉票。不幸在安全人員層層護衛下，依然遭到異議者用土製手槍開槍射殺，殊為不智，也十分不值。

噩耗傳到台灣，民意就像自動分開的紅海一般，也迸裂成兩半：親日的一半與反日的另一半，對安倍的死亡有不同的反應；對安倍的功過，也有完全相反的兩套論述。

一向親日到接近跪舔地步的民進黨政府，其反中理念與日本首相安倍相近；而安倍歷年來也一直是對台友好的代表人物。雙方在對方遭受天災時，都會積極出錢出力前往救援，因此成就了台日極為友好的非外交關係。 安倍也多次公開表示，如果台灣受到攻擊，日本絕對不會袖手旁觀。這點讓親日反中的民進黨政府，自然感到十分欣慰。

因此，安倍被槍殺的新聞傳到台灣，綠營政治人物多數有如喪考妣，紛紛搶頭香表達個人的哀悼之意。 似乎不如此做，就無法表達他們個人對日本友人的堅貞友情與無限的感激。

蔡政府率先宣布，要求各公立機關降半旗致哀，台北地標101大樓，也連續三天打出哀悼安倍的字幕，活像只巨大的白蠟燭，矗立在黑暗中，向安倍默哀致敬。

這讓許多49年前後移民到台灣，被本地人稱為「外省人」的中國人及其後代，感到十分不以為然。因多數外省人的大陸祖輩，都曾經遭受過日本侵華戰爭的欺凌與殺害，所以立場上與中國大陸相近，都認為安倍的外祖父是領導731部隊對中國人進行活體細菌實驗的岸信介，因此對安倍沒有什麼好感。言詞上多有諷刺，與蔡政府的哀悼官話，表現得完全相反。

有些說，蔡政府如果要降半旗，應該是降民進黨綠十字黨旗，而不是領導抗日的青天白日滿地紅旗； 如果蔡政府要派弔喪隊伍去日本，不妨請綠營女立委們披麻帶孝去嚎喪。 有些甚至要求「助日代表」謝某，為安倍守喪兩年，直到民進黨政府下台為止。

一個日本政客的死亡，也能讓台灣陷入藍綠分裂，各說各話、各唱各的調的荒謬局面，毋寧是台灣最大的悲哀。

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