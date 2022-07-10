安倍遇刺身亡，台灣如喪考妣，101點燈致哀，小市民跑到日本台灣交流協會留言感謝安倍友台、愛台。蔡總統發聲感念外，還仿效美印兩國，決定全台公家機關、公立學校降半旗致哀。

台灣真有這麼感懷安倍嗎?安倍究竟對台灣做了甚麼有實質幫助的大事嗎?還是，執政黨消費安倍之死，移轉大家對林智堅抄襲論文、陳明通護航劣徒等醜聞的注意力?

無獨有偶，美國總統拜登，藉安倍遇刺事件譴責槍枝氾濫。其實，日本槍枝暴力事件罕見，擊殺安倍的兇手，用的還是自製土槍，和美國槍枝氾濫沒有絲毫關係!台美政客同步消費安倍之死，圍魏救趙，內政轉外宣，外交轉內宣，都還挺自然的!

安倍之死，拜登之怒，看在我等眼裡，更該怒的，是那些成天鼓吹武力侵略他國的國際政客。國際政客雖是無德之徒，畢竟是草上風，風吹草偃，小民好戰成性，對現實政經社會不滿，起心動念，刺殺政客，不也是因果循環?

安倍遇刺，兩岸官方同聲一氣，同表哀悼。兩岸對「九二共識」無「共識」，反倒是對安倍之死有共識?國際政治領袖遇難，他國官方表達哀悼之意，純屬國際禮儀範疇，海地總統遭槍手闖入官邸擊斃，各國政要也是同表震驚哀悼，但並不表示海地總統對世界和平、人類進步，有何特殊功績。

安倍之死，各國政府公開悼念，合乎禮節。至於美印台灣，降半旗致哀，不免矯情濫情矣!

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