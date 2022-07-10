台北市議員王鴻薇日前檢舉桃園市長參選人林智堅中華大學及台大國發所的碩士學位論文涉嫌抄襲。案發後林智堅否認抄襲，並向法院控告王鴻薇誹謗。林智堅的危機處理，完全是仿效蔡英文總統2019年8月處理賀德芬教授質疑其博士論文的方式，試圖以訟止謗。

蔡英文7日在林智堅臉書留言表示：「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象」。此番言語等於是斷定本案屬於選舉抹黑，顯然過於武斷。

蔡總統的留言，充分顯示對林智堅的信任及支持。蔡總統以為林智堅能夠如同自己一樣面對質疑安然無恙，所以在本案尚未水落石出之際就發言力挺。蔡總統貿然出手，其實犯了大錯。因為蔡英文與林智堅的情況大不相同。

第一，因應作為不同。蔡英文2015年首次遭人質疑博士學位時，立刻採取相應措施。於是獲得了倫敦政經學院補發由當時副校長史密斯（Adrian Smith）簽名的畢業證書。

按照倫敦政經學院慣例，補發的畢業證書必須由畢業時的副校長簽名。然而倫敦政經學院補發給蔡英文的畢業證書，卻不是由蔡英文在學時的副校長奎克（Randolph Quirk）簽名，而是由史密斯簽名。此事雖然十分蹊蹺，但是外人終究難以認定其中有詐。

反觀林智堅在獲得碩士學位後，並沒有即時向學校相關單位及有關人士做必要的處理。如今遭人檢舉已經失去爭取掩護的先機。

第二，學校考量不同。倫敦政經學院因為曾經遭人檢舉不當頒發學位，包括利比亞強人格達費之子，以及斯里蘭卡前總統之子Sajith Premadasa。尤其是後者事件迫使倫敦政經學院鄭重道歉。倫敦政經學院不願意為了蔡英文事件再度蒙羞，影響該校聲譽，因此對於蔡英文事件的真相迄今不做任何正式回應。

但是中華大學，尤其是台大，並沒有為了維護學校聲譽而掩護林智堅的必要性。因為學生抄襲是自身行為不當，不會影響學校校譽。相反的，如果學校刻意包庇，引起眾人質疑，反而有損校譽。所以林智堅控告王鴻薇並不能阻止中華大學及台大秉公處理，更不可能歪曲事實。

第三，身分及權力地位不同。賀德芬教授公開質疑蔡英文博士學位時，蔡英文是現職總統，並且身兼民進黨主席。不但掌握民進黨內相關人士的生殺大權，並且可以操控國家機器，因此可以要求教育部及政大將相關資料列為機密，對外保密30年。蔡英文具有無上的權力地位，又肩負「抗中保台」的神聖使命，以致台灣多數選民不願追究其學位的真偽。

林智堅只是地方政府首長，其身分地位與蔡英文無法相提並論。自然無法獲得多數民眾的特殊關愛。因此已有眾多學者及公眾人物挺身而出，明白指出林智堅的說詞漏洞百出，認為抄襲屬實。

根據眾人舉出的例證，林智堅恐難以自圓其說。蔡總統貿然力挺，等於是用自己與民進黨做賭注。或許蔡總統為了選舉考量有不得不為之苦，但是如此的危機處理可說是一大敗筆。蔡總統在處理自己論文門事件中，精準地掌握相關各方的利害關係，危機處理可圈可點，但是沒有認清自己與林智堅的差異，犯下了大錯，後果如何有待觀察。（作者為退休大使）

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