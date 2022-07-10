偶然間，在電視看見這句廣告詞「真理的最佳裝飾－赤裸」，讓我想起近期鬧得不可開交的林智堅論文抄襲事件。此事，其實明眼人一看便知真偽，但民進黨傾全黨之力，來為林智堅護航。

這原因其實不難想像，因為只要林智堅一承認論文抄襲，此次選舉民進黨參選人，大概是很難選了，甚至可能延伸影響到2024的大選。這是到目前為止，林智堅堅不吐實的原因，也讓社會各界議論紛紛。

其實民進黨在狗急跳牆的情況下，下了奮戰到底的指令，戰到底，撐到底，時間長了，頭過身就過了。但是物極必反，更何況林智堅抄襲案，經過初步研判，其實除了綠營的人勉強相信或半信半疑，但都只是困獸之鬥。這種一般常識都可以理解林智堅是否抄襲的事，無須台大和中華兩校證明是否抄襲，極多數人都會認為其抄襲是可想而知的事。

越是硬掰硬拗，越容易顯露其中的真相。而民進黨要付出的代價將深遠無比，讓年輕一代的挺綠者，腦中的綠色情感因抄襲事件而起變化，因而種下疑心與認知差距的反差。一段時間之後，將從量變到質變，將從物理變化成為化學變化，問題的嚴重與深化，將動搖這群支持者的心志和支持感，飛走的鳥兒難有回頭之時。這是抄襲事件硬拗的長遠深層危機。

林智堅此次抄襲事件，透露出民進黨在處理道德層次，與事理層次問題的模糊與說謊特性，悖離了社會認知。先說悖離社會認知，其實社會幾乎皆知論文抄襲的可能性很高，沒有推拖的理由可解釋。因為兩本論文與被抄襲報告和論文，相似度已達90％以上，嚴重到這種程度，無論如何解釋或辯白，其實都是無法自圓其說的謊言之論。

再看看林智堅和民進黨的態度與動作，簡單講就是死不承認、硬幹到底、你奈我何、頭過身過四步驟。這其實是民進黨遇上重大瑕疵或無以抗反之事，就是千篇一律的四步驟，幹下去、抗下去再說。另外，只問功能與目的可否達成，不問是非曲直是否合情合理，這就是民進黨的慣常做法。毋庸置疑也不須多想，反正再怎麼野蠻也是政權到手第一，其他的道德與義理都是參考性質而已，說說就好，看看就吧，無須多議。

「真理的最佳裝飾－赤裸」，就是林智堅和民進黨面對論文抄襲事件，最需做到赤裸地坦然承認論文抄襲是事實。這是台灣人民都在看的一樁醜聞，用赤裸推翻抄襲說謊的裝飾，還真理於人民，這是人民重視的事，沒有推託的理由。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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