蔡英文總統決定為日本前首相安倍晉三下半旗。這固然是蔡總統的決定權，但也應說明其理由。

依照《國旗下半旗實施辦法》第四條規定：「下列人士逝世，經總統決定者，下半旗：一、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者。二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。三、現任友邦元首。」

安倍非現任友邦元首，亦未對世界和平或人類進步有偉大貢獻，因此，若有需要，只能引用對我國有特殊勳勞或偉大貢獻。

安倍的確有幫賣台灣鳳梨、喊台灣加油、送台灣疫苗、發言過「台灣有事即日本有事」，但是這些可以認定為安倍晉三對台灣的偉大貢獻嗎？還是充其量只是對台友好的表現，或者可以看成是外交的一種手段及目的，甚至是一種在不同時間點上的利益交換。

蔡總統有自己的人情愛好是一回事，但授予國家名器，以國旗為殊榮的尊敬又是另一件事。安倍晉三並不符合「國旗下半旗實施辦法」第四條之規定，應不必為他下降青天白日滿地紅的中華民國國旗，以避免踐踏國家尊嚴與國格。

不同於國家，黨是一個民間組織。蔡英文目前也是民進黨主席，大可為安倍下降民進黨旗。如果認為安倍貢獻太大，大可以最隆重的「七個七」家禮，全台各地民進黨旗下降四十九天。

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