日本前首相安倍晉三遭槍擊不幸身亡，台灣執政黨上下如喪考妣哀悼也就罷了，那是你政黨之事，現在居然又更進一步，要降半旗致哀，這就有點不倫不類了，國旗乃國家公器，代表國家，是否降半旗？應不應降半旗？政府這項規定有沒有參考國旗下半旗實施辦法？

安倍晉三的確對台灣比較友好，聽說也是因為他的斡旋才能捐助台灣AZ疫苗，不過一碼歸一碼，畢竟日本跟台灣並沒有建交、安倍也不是日本國家領袖，中華民國有必要跟隨美、印之後向日本如此示好？世界各國，尤其韓國以及東南亞受日本侵略過的國家，哪一國降半旗了？

青天白日滿地紅旗歷經八年浴血抗爭，多少人為這面旗死在日人槍口之下，如今竟然為了一名日本高官而低頭，叫那些英靈情何以堪？這面旗何曾為了他們而降半旗？

也好啦！蔡英文此舉也引起全國人對這面旗的重視，所以才選擇星期一上班日以搏眼球，否則平時誰曾注視過她一眼？現在才知青天白日滿地紅國旗的重要？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※