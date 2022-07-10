全球溫度上升了嗎？當然。大氣中二氧化碳濃度增加了嗎？當然。二氧化碳濃度增加是因為人類碳排嗎？當然。以上幾點科學界都沒有異議，但以下推論爭議就很大了。

溫升完全是因為二氧化碳濃度增加嗎？未必。暖化已造成全球氣候變遷了嗎？沒有證據。電腦模擬未來溫升可靠嗎？不見得。電腦模擬未來氣候變遷可信嗎？差得遠。暖化會對經濟造成嚴重影響嗎？沒有的事。暖化會對人類社會造成嚴重衝擊嗎？別扯了。

大多數人看到以上爭議必定極為驚訝。如果你是其中一員，抱歉，你已被嚴重洗腦。國外討論暖化爭議的書籍汗牛充棟，但極少有中文翻譯，導致台灣是正確暖化知識的沙漠。本書的出版，填補了此一巨大空白。

竟然有人敢對暖化提出異議？太不可思議了。作者何人？有什麼資格挑戰「早已定案」，人人皆知對人類文明將造成重大衝擊的暖化威脅？

《暖化尚無定論》一書作者史蒂文．庫寧 (Steven Koonin) 是極負盛名的物理學家，曾任加州理工學院副校長，也曾擔任歐巴馬政府能源部科學副部長。作者長期研究氣候及能源議題，對於目前全球對暖化的嚴重誤解，實在看不下去。不計個人毀譽，挺身而出，挑戰洗腦全球的極端暖化威脅論。

作者先討論暖化的科學，解釋電腦模型與觀測不符及模型失敗的原因。由科學角度引用正確數據，對許多研究報告對溫升、颶風、降雨、乾旱、火災及海水上升的誇張報導，提出了嚴厲的批評。作者進一步解釋為何暖化對人類健康、糧食生產及經濟發展的影響都極為渺小。

為何全球陷入如此嚴重的暖化恐慌？可歸咎於陰謀論嗎？作者不認為如此。本書可貴之處在於作者經由親身體驗、就近觀察、解釋媒體、政客、科學家、科學機構及環保團體的個別責任，使極端暖化威脅誤導陷入今日的惡性循環，是造成目前全球陷入「氣候恐慌症候群」的原因。

為什麼你非讀這本書不可？有兩個原因：一方面能源是提供社會正常運轉最重要的支柱，但暖化錯誤的認知對台灣造成極為惡劣的影響。政府目前強推的2050年淨零碳排，意圖減少使用支撐台灣社會穩定運作的化石燃料，而以再生能源取代的迷思會將台灣帶向萬劫不復的險境，每個人都會受到巨大影響。

另一方面人類社會很少發生全面遭受洗腦的情形。為何全球暖化、氣候變遷在科學上有極多漏洞，但竟成了全球顯學？這種情況極少發生，有機會了解此一極特殊「病歷」的來龍去脈，不會引起你的好奇心？

本書由科學層面破除暖化迷思，可以輔以由經濟層面破除暖化迷思的另一本巨著：《扭曲的氣候危機》。該書作者比約恩．隆堡（Bjorn Lomborg）引用諾貝爾經濟獎得主，氣候經濟學之父，耶魯大學諾德豪斯教授 (Nordhaus) 之氣候經濟模型，得出以溫升3.5攝氏度作為減碳目標才合於成本效益分析之結論。

在民主社會，只有更多人了解真相，才能扭轉將台灣帶入深淵的錯誤氣候能源政策。讀完本書後，勿忘推薦你的全部友人。（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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