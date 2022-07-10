江水微暖鴨先行！上月底大陸國務院發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》和《關於嚴格落實新冠肺炎疫情防控「九不准」通知》後，從中央到地方，明顯可見過去堅持的「動態清零」模式已轉變，朝「精準、有效」原則防控，這如同在防疫銅牆鐵壁上鑿了洞，讓經濟及民生總算透了光。預料只要疫情不翻轉，中共二十大將是「動態清零」告終的時機。

大陸疫情防控模式一直受到外界批評。並非「動態清零」不好，而是「官本位」政治文化薰陶下，中央的號令經地方層層加碼，執行過了頭，導致上海出現小區遭鐵鏈封鎖、視人民為獄囚、離開上海如逃難等荒誕現象。

儘管大陸國家主席習近平三番兩次提到「清零」是共產黨「性質決定的」，也就是說，共產黨要為每條人命負責。這使命確實崇高，映射到上海2500萬人口，60歲以上的580萬人接種率僅62%，打第3劑的人也僅38%，一旦放開確實可能出現災難後果；加上大陸不開放mRNA型疫苗，兩者都提高上海「老小」的曝險率。

就在「救疫情」與「救經濟」十字路口掙扎之際，上海復旦華山醫院張文宏研究團隊提出研究成果顯示，3萬多名Omicron感染者中，重症率為0.065%，即便對60歲以上有慢性病的高危組調查，重症率亦僅0.238%，非高危組重症率則為0%。這篇曾一度放上防控中心官網的報告雖被刪文，但科學畢竟會說話，也為百思不得其解「救經濟」的中央官員找到出口。

實際上，眼看上半年數據通紅，大陸國務院總理李克強早開始謀畫振興經濟，5月25日召開的那場10萬人「穩住經濟大盤電視電話會議」，無疑揭開維穩經濟大旗的訊號，6月28日國務院發布「第九版」防控方案，表明「精準、有效」將是判斷未來疫情防控的總方針，正面表列了防控方案，其餘讓路經濟發展。

上海逾兩個月的封城模式遭詬病，同樣被認為過度防疫的東北地區7月初開始變身，遼寧丹東、黑龍江、河北張山、石家莊等地，都在第一時間重畫風控區，並撤除交通場站卡口。「第九版」方案的出台，讓大陸半壁江山以上的地區撤除了「常態化核酸」檢測措施。大陸工信部更取消長期被詬病的「星號」通信行程卡，衛健委縮短隔離時間，外交部駐美使館更宣布放寬美國公民入境限制。很難想像，這些事都在7月上旬不到10天內宣布並實施。

香港回歸25周年前夕還走一趟「大國戰疫」起點武漢的習近平，當時仍要求「動態清零」，並警告「群體免疫」後果不堪設想，但才過兩天，輕舟已過萬重山。顯然，重點還是在「救經濟」。

近日江蘇部分地區疫情仍有起伏，但不影響大局。若風險管控得宜，二十大將是分水嶺，大陸經濟應可再上一台階。

（作者為資深媒體人）