英國首相強森7日宣布辭去保守黨黨魁，為英國政治混亂的強森時代畫下句號。強森的下台雖不若安倍遇刺讓世人震驚，但後續的影響卻有過之。

強森下台的過程相當戲劇性。6月他才剛剛有驚無險地度過黨內議員逼宮的不信任投票，按規定1年內黨內倒強森派不得再提此案。但要逼宮又豈只不信任投票一途？7月5日，財相蘇納克、衛生大臣賈維德為抗議強森的政策相繼辭職，對強森早已不滿的閣員群起效尤，幾十個官員雪崩式地掛冠求去。頑童強森在此壓力下一時之間竟也不知所措，先是罕見地道歉，再則惱羞成怒開革前來勸退的盟友，最終挺不住黯然下台。

強森的問題出在他民粹式的領導風格。在脫歐問題上他帶著英國往前衝，但卻沒有通盤的政策規畫，所以政策混亂，前後矛盾，和歐盟關係不睦，在北愛邊界問題上也出爾反爾。加上他恃才傲物，但又識人不明，致使保守黨內醜聞頻傳。可是不管是他自己的醜聞（如派對門）抑或黨內高幹的醜聞，只要爆發出來，強生的SOP都是先否認或稱不知情，擋不住之後才被迫認錯。保守黨的形象與支持度因此不斷下滑，黨內怨聲不斷，強森也因此終於下台。

強森在2019年國會大選時，憑藉帶領英國脫歐的勢頭，為保守黨打下大片江山，大勝工黨80席，甚至攻進了工黨的鐵票區。這也是為什麼他在黨內逼宮時大喊，他有人民付託，怎能被逼下台？直到閣員提醒他英國是內閣制，與美國不同，他才不得不接受事實。

可是想要角逐黨內大位者現在卻面臨兩難：如果要守住強森戰績，維持英格蘭北部工黨鐵票區的支持，就必須增加政府支出，帶動北英格蘭建設升級，這樣才可能在全國大選獲勝，這可能需要增稅；但要在黨魁選舉勝出，卻又必須顧好保守黨基本盤，而那些在英格蘭南部、年長、經濟情況較好的黨員，希望的是減稅。在英國經濟衰退的情況下，要想兩者得兼，又減稅又增加支出，只有擴大政府借貸，這也是強森的主張。但財相蘇納克反對，認為這是飲鴆止渴的短線作法，因而掛冠求去。繼任者如何解決這兩難之局，就很值得關注了。

強森當然也留下一些政治遺產，繼任者很難翻轉。一是退出歐洲單一市場，後任者很難重返。但英國和歐盟的關係應該會比現在好，英國和愛爾蘭的關係相信也可以找到解決方案。強森撕毀和愛爾蘭共和國就邊界問題達成的協議，美國總統拜登曾表示會對歐洲造成不安。現強森離去，應該這個憂慮可以緩解了。

強森也大力建軍，希望增加英國在國際的影響力。一般認為繼任者對此也不會翻轉。過去強森為轉移國內對他的批評，在俄烏戰爭上頻頻發聲挺烏克蘭，讓烏克蘭總統澤倫斯基感動地直呼他英雄，繼任者就算不是英雄，挺烏政策應該還是不會變。

當然，對英國人民而言，最關心的還是經濟。保守黨執政12年，通膨嚴重，工資未漲，城鄉差距擴大，都累積不少民怨。9月保守黨選出新黨魁繼任首相後，這些都是他馬上必須面對的功課。

（作者為東吳大學政治系教授）