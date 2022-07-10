2021年台灣資訊電子業總產值約56588億，其中軟體設計業產值約3414億，資訊服務業產值約1119億，也就是說，軟體資訊服務業產值約占整個資訊電子業產值的8%。這樣的比重在過去10年中變化不大，完全符合台灣 「硬體巨人、軟體侏儒」的封號。對於台灣軟體產業為何羸弱不振，論者各有面向棼雜、解讀迥異的診斷，其中較具說服力的立論之一是，台灣軟體業始終未能有效模仿台灣硬體產業征戰世界、攻城掠地的致勝方略: 以ODM/OEM的商業模式，設計製造具世界競爭力的產品。

軟體產業雖然也有類似硬體ODM/OEM的外包(outsourcing)商業模式，但其營收模式偏向項目型(project-based)的結構；相形之下，硬體ODM/OEM商業模式則以產品型 (product-based)營收為主。一般而言，產品型營收比項目型營收利潤高、成長動能較大、提供公司發展的空間也較多。

因為硬體產業的商模無以為繼，台灣軟體業者只好聚焦國內市場，以爭取公民營標案為主軸。標案軟體功能需求繁雜、開發時程緊湊，但技術深度與挑戰不高。再加上政府機關與民間公司一味地砍殺軟體標案的價格，遂使台灣軟體公司普遍意興闌珊、難以茁壯，最優秀的程式師人才亦因之大幅流向半導體業、系統網通業及外商，也就在意料之中。除中國大陸之外，當今世界上成功的軟體公司，幾乎都著眼於開發具世界級競爭力的產品，以競逐國際市場。但台灣的軟體公司以現有體質，如何能朝上述方向挺進？積極擁抱開源軟體可能是一條終南捷徑。

開源軟體經由群眾協作開發而成，其源代碼(source code)可以免費下載使用，甚至進一步商業化；然而其軟體品質與後續服務，較諸商用軟體，平均而言，稍遜一籌。台灣的政府與民間對開源軟體的理解大致僅止於此，且多對其在商轉產品上能有何貢獻抱持懷疑的態度，這樣的認知其實與過去10年來開源軟體的發展軌跡，大相逕庭。

首先，所有被廣泛使用的開源軟體，如Linux、Android、Apache、MySQL、Firefox/Chrome、Open Office等，經由大量的使用、淬鍊和糾錯，其軟體品質、效能與穩定度相較於同類型商用軟體大多是有過之而不及。其次，以免費軟體型式讓使用者自由下載試用，逐漸被視為取得潛在客戶 (potential customer acquisition)及使用者回饋(user feedback)最有效的行銷手段；如果代碼公開，更可進一步贏得客戶的信任。最後，「基本版免費、進階版及後續支援服務收費」(freemium)的商業模式，讓許多開源軟體公司都成功獲利，甚至上市。有鑑於開源軟體在商業市場與時俱增的吸引力，有些新創公司刻意將其軟體產品開源化，以取得市場與使用者認同；連歷史悠久的商業軟體公司也見風轉舵。舉例來說，微軟甚至將幾個重量級的軟體產品如Windows Core OS、SONiC和 .NET Framework，都一一開源化。

參與開源軟體的運用與開發大致可分為以下4個等級：

等級一: 將特定開源軟體導入產品開發，並積極回報遇到的軟體錯誤及有待改善的使用體驗。

等級二: 針對特定開源軟體，開發其部件布建(deployment)與管理工具，並提供諮詢、配置與優化的服務。

等級三: 深入理解特定開源軟體的系統架構、核心演算法及程式運作邏輯，以便參與已知錯誤的移除與更正，或加入新功能的開發。

等級四: 啟動一個全新開源軟體的專案，並號召足夠的開發者持續參與並形成社群。

一般來說，台灣的產官學研對開源軟體的運用大致仍停留在第一級: 「光使用軟體但不太有貢獻的使用者」。第二級的參與可降低開源軟體使用的門檻，甚至產生圍繞特定開源軟體的支援服務公司。第三級的投入可增強開源軟體的功能和價值，衍生能針對特定開源軟體優化、客製與新增功能的公司。第四級的貢獻者則可擴大開源軟體的應用領域，建立以收取開源軟體freemium營收為主體的公司。

鼓勵台灣軟體新創公司積極參與開源軟體的技術開發和生態系統，相信可達成以下幾個推展軟體產業的目的： 第一，經由取得具商業價值開源軟體的第一手開發資訊，新創公司得以逐步壯大自己軟體研發的技術實力；第二，從開源軟體生態圈的聯盟關係與產品布局，新創公司得以學習如何定位、開發、行銷、販售與支援以國際市場為標地的軟體產品；第三，藉著與開源軟體社群坦誠相待的來往，新創公司得以建立拓展國際市場所需的關係人脈，甚且培養出相濡以沫、共存共榮的合作夥伴。（作者為清大資工系合聘教授）

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