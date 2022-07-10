日本前首相安倍晉三遇刺身亡，這不只是牽動亞洲局勢的重大事件，也勢必是影響未來世界的歷史轉折路口。檢視安倍一生的政治路徑與日本過往首相遇刺歷史，對未來區域情勢研析，應有相當啟發。

日本現代化後，時聞首相遇刺，從1909年10月26日日本第一位首相，也就是打贏中日甲午戰爭跟清廷簽訂《馬關條約》割讓台灣的伊藤博文，在中國哈爾濱火車站被韓國獨立志士安重根槍擊死亡開始，到今（2022）年7月8日安倍晉三首相被刺在內，113年間，一共六位首相遇刺。平均每18.8年一次。其中除第五位岸信介首相（安倍的外祖父）未死外，其他都當場或救治之後死亡（濱口幸雄）。

值得注意的是，伊藤博文被刺後，刺客安重根並未離開現場，反而靜候警方逮捕，1910年3月他被判死刑後，在旅順執行絞刑。羈押期間，他的母親來函，提醒他萬萬不可向日本人認罪投降，要展現韓國人爭取獨立的勇氣與尊嚴。這位偉大母親教忠教孝的氣勢，百年後仍然令人動容。國父孫中山先生對安重根評為「功蓋三韓名萬國」，史學家章太炎更稱道他是「亞洲第一義俠」，評價都極高。

如同伊藤博文的刺殺案，槍擊安倍晉三的兇手山上徹也同樣沒有逃走，遭當場逮捕。據報導，山下徹也的動機是怨恨與安倍親近的宗教團體，害母親沉迷、破產等。日本媒體也有分析，曾在海上自衛隊服役的山下，刺殺安倍是對其曾誓言恢復日本為正常化軍事強國，最後卻未達成承諾的一種抗議。

安倍雖是右派，但政治作風極其複雜。他在任上曾致力改善與中國大陸關係，2015年也大幅放寬大陸普通民眾去日本旅遊的限制。卸任後卻轉為「保台派」。無論卸任前後台灣藍綠政治人物都肯定他對台灣的友好，例如認定「台灣有事就是日本有事」、力挺《台日投資協議》、《台日漁業協議》、贈送疫苗等等，因此蔡英文總統決定全國下半旗致哀，可謂備極哀榮。

但是2015年8月15日終戰紀念日的前一天，安倍以首相身分發表談話，對二戰時日本侵略與殖民亞洲國家，表示歉意，可是對日本隨軍「慰安婦」（聯合國報告定調為「日本軍事性奴隸」）的悲慘遭遇，他只說：「大戰期間，有許多婦女的尊嚴與榮譽遭到傷害，我們會銘記在心。」

對比之下，安倍的表態，遠遠不如前首相村山富士在1995年的說法：他直接對「慰安婦」表示歉意，並希望此後的首相不要改變道歉的態度。安倍並沒有把「村山談話」聽進去，這是令人遺憾的。也讓人想起，他的外公、日本前首相岸信介曾是二戰「甲級戰犯」的歷史。

斯人已逝，安倍之死，對未來區域情勢發展影響如何，尚未可知。但從伊藤博文到安倍晉三，一系列的暗殺都與日本軍國主義路線隱隱環繞相關，後續如何演變，衡諸歷史經驗與脈絡，各相關方不可不慎。（作者為兩岸研究學者）

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