俄羅斯肢解烏克蘭成功，下一步將會要求波羅的海三國等周邊國家主動消除對俄威脅，並以對周邊國家的威懾為籌碼，要求西方緩和或解除對俄制裁。北約只能接受烏克蘭被肢解的既成事實，坐實了北約自身能力有限，也只能容忍俄國周邊國家與俄羅斯和解。北約從「腦死」中「復活」，但是半身不遂。

理想很豐滿，現實很骨感。缺錢、缺能源、缺製造能力。各種國際戰略止步於開會。更艱巨的是白宮拿不下國會預算決議，無錢難使鬼推磨，盟友誰也不向前。而在東北亞，日本不變的是始終是西方陣營一員，變的是從美國錢袋變成了嘴多錢少。韓國方面尹錫悅在出嘴和出錢上更加力不從心，比日本更低一個等級。日韓澳新作為非成員首次參加了北約峰會，前三國內部有加盟北約的聲音，即使美國真有此意，也只有澳洲會加盟。日本有公明黨擋路，自民黨依靠公明黨聯合執政，修憲之事也是因公明黨不同意而一直未成。

新興國際力量陣營三心二意。中俄就是不承認，世界也認定了有中俄陣營。中俄自身不認，給國際社會的印象就是三心二意，新興國際力量就會三心二意。未見中俄勇當中心，無中心便無以成方圓。金磚五國終於公開討論擴員事宜了，但是群龍無首，便不知金磚有何用，就還需假以時日了。

亞歐大陸基本讓歐盟和上海合作組織圈地，東盟-中國亦成圈，所謂中間地帶就剩下非洲、拉丁美洲了。可以說不存在曾經的亞非拉中間地帶；也可以說亞非拉並無中心，還都在三心二意，就都是中間地帶。印度從不認為自己是美歐陣營，從美日澳印四國對話機制沒拿到錢，僅僅是戰略對話而已。東盟的不選邊站是不選美國，東盟跟中國已在一個圈裡。非洲、拉丁美洲、太平洋島國等不會成為兩大陣營間的戰場，因為他們的主要交往對像本來就是中國，原已開發國家陣營多出嘴少出錢，無實際存在。今後兩大陣營搏弈之主要形式是相互制裁戰。被制裁方的中俄，新興國際力量陣營急需聯合作戰計劃。

兩大陣營搏弈的區域熱點是俄羅斯周邊和中國台灣。中美之間只會在解決台灣問題之後才會出現G2峰迴路轉。因為世界大國關係的安定化在於權力分享，1972年東亞秩序就在於美國經過朝鮮戰爭、越南戰爭的失敗之後，承認了中國的周邊利益。中國早日解決台灣問題，中美就會早日握手言和。中國統一台灣，日本被迫稱臣，是日本異口同聲的話題。只是日本人認為所以要聯合美國阻止中國統一，換角度看便是，中國統一，日本就會重歸日中友好；雖然中國並不要日本稱臣，美國失去日本這個東亞唯一的抗中盟友那是大概率的了，美國與中國握手言和也是大概率的了。（作者為日本法政大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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