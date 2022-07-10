民進黨選對會10日拍板雙北市長參選人，由衛福部長陳時中及前交通部長林佳龍出征，行政院長蘇貞昌讚許2人都是他的閣員，對他們的能力、經驗非常熟悉，如能當市長，必定能有一番作為，還說現在各就各位，精彩可期。

蘇貞昌風涼話說得妙，2018年林佳龍連任台中市長失敗，和蘇及陳其邁組了「復仇者聯盟」，蘇和陳都待在行政院，林佳龍卻矮了一截掌管交通部，去年4月台鐵太魯閣號列車意外造成49死，林佳龍負責下台，究責怒火卻險些燒向蘇揆，加速2人心結。

身為民進黨正國會派系掌門人的林佳龍，面對年底選戰，在無法缺席下，台中又回不去，只好選擇挑戰台北市，不惜與陳時中隔空喊話較勁，最後仍不敵「屠龍計畫」，被迫扛起新北市不可能的任務，這場黨內互打確實精彩。

至於陳時中，主持防疫記者會近900個日子，早傳言參選北市，這陣子府院黨為了他的選舉起手式傷透腦筋，前幾天行政院還說全球疫情升溫21%，不考慮放寬入境人數，3天後突又稱中重症未增加，決定放寬至4萬人，連沒有降價空間的PCR檢測都免了，未來選戰遇上疫情，陳時中要如何闖關，精彩可期。

最精彩的還是林智堅論文門，蔡總統公開喊話「智堅辛苦了！」定調是選舉抹黑；蘇貞昌更「歪樓」喊出大學自主來辯護，指學校論文和學生的教育、學程都由學校管理。原來大學可以自主當「學店」、賣學位，無視論文抄襲關乎的是學術倫理與政治人物的誠信。

離選舉不到5個月，執政黨為提名花招百出，這些人過去官場上的言行將逐一被檢驗。