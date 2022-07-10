學校是培育國家棟樑，建設繁榮社會人才的所在。小學為啟蒙教育階段、中學是奠基階段、大學應以通識教育為主、研究所則是深化專業課題程度、及強化邏輯思考能力的階段；大學（含研究所）之良莠多以教授的研究論文之質量及數量為主要考量，因此衍生出若干大學輕忽了行政體系管理及效率不彰的現象。

因親身感受到位於公館捷運站3號出口，至羅斯福路4段1號路段的人行道，長期呈現路面不平、鵝卵石突出、及遇雨積水之情形，前年乃以書面正式舉報，台北市政府工務局回覆，曰該公共人行道路段是屬台大校地，維修應由台大負責，於是向台大查證並獲確認，但事隔近兩年，原先台大允諾的整修，至今卻仍未見任何動工跡象。由此事實所反映的是負責單位的懈怠、工作效率的低落、及言而無信的陋習，以及主管不認真、欠負責的馬虎任事態度。又，現在許多行政單位應承擔的工作，均已變成委外執行，因此許多專任行政員工，每天的工作簡單清閒，形成冗員狀態；但是辦事不力的行政員工，仍可依循「慣例」（依序輪流）領取全額年終獎金；而且學校又不得自行轉調或解聘工作不力人員，除非是相關人員觸犯法律，經查證屬實者；因此現行人事考核法規及辦法，根本已喪失獎勵及懲罰相關人士的意義。

若干行政單位雖然工作不力、績效不彰，但卻很會爭取自己的權益，辦公空間往往是由一室變二、變三；相對地，台大於創校時就已設置的「植物病理學系」，是現在校內唯一尚無系館的學術單位，一系居然尚呈現分處兩地的特殊狀況；校舍的整體規劃，是校方的責任與義務，實不應允許任何院系欠缺合情合理的索求。許多大學任教、工作多年而又熱心的教職員，於退休後擬繼續關心校務發展、貢獻自己的經驗、智慧與時間，但在校內卻無可供退休教職員的工作場所，既使有也是狹隘不便之處，如此實難表現出校方接納退休人員的雅量；一所學校的偉大或傑出，與校友們的向心力及對母校的持續關懷程度，絕對是正相關的關係。

大學裡不論組成成分為何，均應認真、誠實地善盡自己本分義務。教授除努力鑽研研究工作外，尚應不斷更新並充實教學內容，負責地督導學生的學習績效；然陳明通教授於不足30年的歲月，長期又身兼政府公職，況且在國發所內尚有20餘位專任師資的情況下，居然可以指導並畢業173位碩博士生，而且其中僅5位提供了全部論文電子檔。學生則應以用功學習為本務，並非可以不尋常手段，謀取名聲或學歷，否則台大於師馬虎、生不勤的狀態下，學校豈不就要變成學店！？行政單位主管則應公平合理地劃分員工的職責，並認真切實地追蹤考核員工的工作績效；研究生不繳交論文及電子檔，而可獲得學位證書，不就已明顯地違規了！？大學的三大組成部分，必須持續地各盡其責，精益求精，台灣的大學始有躋身世界名校之列的可能！（作者為台灣大學名譽教授、農學院前院長）

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