經過衛福部長陳時中多次扭捏作態，民進黨選對會10日最終還是決定徵召陳時中代表民進黨競選台北市長。對此，行政院長蘇貞昌表示，陳時中擔任市長，精彩可期，「肯定會有一番作為。」

陳時中將投入年底九合一大選的傳言始終甚囂塵上，只是到底是選台北市、新北市還是桃園市，一直有不同的版本；隨著兼任民進黨黨主席的總統蔡英文徵召未做滿任期的前新竹市長林智堅參選桃園市長、原本志在台北市長的前台中市長林佳龍改選新北市長，陳時中終於如願參選首都市長。

陳時中擔任中央流行疫情指揮官以來，國人經歷要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩劑沒快篩劑的困窘，但是要投入選舉，他倒是非常超前部署，不但外傳競選總部、競選總幹事都已敲定，蘇貞昌10日還拉著陳時中一同視察中央興辦的「台北市文山景美社會住宅」預定地。但是，當下陳時中還未正式接受徵召，也還沒有辭去衛福部長和疫情指揮官的工作，跑去看台北市的社宅根本就是名不正、言不順。

就算蘇貞昌勉強說陳時中主要是去看台北社宅的長照和育兒設施，但台北社宅已完工超過6千戶，陳時中什麼時候親自關心過其中所涉及的社福設施？要不是即將被徵召參選台北市長，陳時中會那麼有心到社宅預定地表達對設置長照、幼托的意見嗎？

當陳時中侃侃而談說，社宅要在「部會合作下才能創造安居、樂業的環境」時，不知他是否知道過去6年，民進黨執政的中央是如何卡台北市政府的？單單內政部次長花敬群就充當打手修理了台北市政府多次！更別提，過去2年多以來，陳時中以疫情指揮官的身分，再三為難、怠慢台北市的防疫之需，萬華區就不知對陳時中的甩鍋留下多少怨懟，哪來陳時中所說的「合作才會成功」？

在陳時中的領軍下，台灣已爆發2波疫情，防疫表現每下愈況。日前彭博資訊公布最新的6月全球防疫韌性排名，台灣防疫韌性在全球53個調查對象中排名倒數第2名，比上個月還要再退步1名。

2021年台灣出現第一波疫情時，國際媒體紛紛評論是過於傲慢、自滿的態度讓台灣的防線崩潰，《紐約時報》更直接點名，儘管台灣人高度自律，但疫苗施打速度實在太慢了才會讓疫情失控；言猶在耳，2022年台灣又爆發了更嚴重的疫情；在每日確診人數屢屢高居世界第一的5月，陳時中竟投書國際媒體稱「台灣防疫成果全球有目共睹」，令人懷疑他是不是活在平行時空。

目前台灣的單日確診數雖有下降的趨勢，然而，每日死亡人數持續在百位上下徘徊，仍然不容小覷！民進黨可以硬要徵召陳時中選台北市，但是拜託別再吹牛什麼帶著防疫成績單參選，台北市民不是傻瓜，不吃這一套！至於他提前落跑丟下的防疫指揮官工作，蔡政府更需要對全體國人有個交代，否則防疫失誤的「仇恨值」將更加深，以致 拖垮陳時中的選情。

（作者為資深媒體人）