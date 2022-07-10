近日報刊一則讀者投書吸引筆者注意，標題為「鐵蹄下未來？極端民族主義崛起令人憂」。文中提到「在政黨操作下，台灣的政治逐漸脫離我們引以為傲的自由民主，往極端民族主義道路上突飛猛進。」、「透過民族主義，能令認同自己是『台灣人』的群眾，將選票投給民進黨。」、「筆者還聽過一些更不堪的話，例如『好想看中國人都死光喔』，或『死了中國人沒關係』等。」，文末語重心長表示：「如果台灣的民族主義發展下去，…下一代將被民族主義鐵蹄踐踏。」

該文對台灣地區「政治產業」發展有其洞見，但筆者以為，近年台灣民主發展固然因民進黨一黨獨大，而有不進反退之趨勢，朝野均應改進，惟尚不至淪落至此。令筆者驚訝，此文竟出自一名高中生之手，他能對台灣民主有此擔憂固然是好事，但對一名學生來說不免過於沉重。然而，筆者長年任教的學院之中，年輕人普遍不關心政治又是光譜的另一個極端，其實過猶不及均非好事。

其實，當政治逐漸成為產業，不論是台灣地區實施的「政黨輪替」（或是大陸地區的「一黨領導」），都該是為人民幸福而存在，人民是主人也是被服務的消費者！如何促進台灣地區政治產業體質的升級，筆者建議如下：

一、用民主政治確保和平只是基本，「良制一國」才能實現古訓禮運大同！

筆者日前拜讀年逾百歲之二級上將許歷農先生自傳，收穫良多。該書描述他年輕時便踏上軍旅生涯，報效中華民國，從一位戰場上的「反共先鋒」到如今成為「反獨鬥士」的心路歷程，他體會和平之可貴，並提醒年輕人：「唯有選擇兩岸互利雙贏的統一方案，國家之福，全民之福！」筆者心有戚戚，俄烏戰爭是血淋淋的殺戮、眼睜睜的生離死別，台灣絕不該成為下一個烏克蘭，和平應是為政者給人民最基本的保證。

確實，從2015年的「馬習會」時兩岸毫無戰爭之憂，短短6年光景竟成了劍拔弩張之勢，可見為政者有無「以小事大」的智慧，與兩岸是否能共榮邁向良制、成就《禮運大同篇》中的華夏共和國百分之百相關。基此，為政者有義務清楚揭示其「兩岸」方針，別以做不到的「法理台獨」忽悠選票，而把台灣推向兵凶戰危之境！每次選舉都是攸關兩岸和平的信任投票，民主法治的進步應體現在鞏固和平、邁向良制才是！

二、人民對政府治理挑剔，良幣才能驅劣幣！

1949年國府渡台，自1987年解嚴至今不過30餘年，仍有許多進步空間。以長照制度不彰引發「照護殺人」為例，此乃橫跨立法、行政、司法之「政府治理」問題，不論是行政部門提供之機構照護補助嚴重不足、立法上「尊嚴死」配套不夠、照護殺人缺乏減刑規定、司法亦無該有的同理心等，都有待人民透過「選賢與能」匡正政治產業，人民應當在意自己的「荷包」（納稅錢），到底是買武器重要還是做長照要緊！

此外，近日有意角逐年底地方選舉的候選人，又浮現論文抄襲之疑慮。政治人物首重誠信，假如連學術基本倫理都能昧著良心，人民如何期待在政府治理上能公正不阿、實事求是。因此，政治成為產業不代表就該壟斷在少數人之手，唯有作為消費者的人民對每一個行政措施、法案及司法判決「挑剔」，才能確保良幣驅逐劣幣！

筆者期待年輕人適當關心、參與政治，固然學生們已被眾多學科壓得喘不過氣，但公民與社會一科關係著民主法治進步的各個層面，除了長照議題，舉凡淨零碳排、良制一國都是值得年輕人深思並避免被政客蒙蔽的議題。最後，筆者提醒政府，當高中生都看不下去政治產業，就是該謙卑檢討的時候了！

（作者為納稅人）