上周國際間有兩項重大的核能政策，一是韓國新政府最近提出新能源政策，目標是在2030年前把核電比重提高到3成以上、石化燃料的進口依賴度則要大幅降低；其二是歐盟議會通過將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案。不僅韓國要增加核電，一些歐洲國家亦準備增加核電比重。我們要問的是：當各國出現核電捲土重來的風潮時，台灣何時要改變廢核這個「愚蠢的政策」？

各國政府轉向核電

韓國前任總統文在寅是「反核、廢核」派，上任後即根據其「非核宣言」，要關閉核電廠，之後雖然因民調反應與企業反對而在政策與步伐上有調整，惟其非核、廢核的立場與進程不變。但新任總統尹錫悅上任才1個多月，就走訪核電廠，表達對核電的支持，宣布要復興韓國的核電，痛批文在寅任內的去核電政策是「愚蠢的行為」。他的看法也馬上反映在政策上，韓國重啟新韓蔚核電廠3、4號機的建設工作，對即將除役的核電機組採延長使用年限的政策，政策目標是提高核電比重到3成。

事實上，要增加核電的不僅是韓國。今年3月間，英國首相強森與核產業高層會面，之後宣布預定到2050年，要將核電產能提高5倍，除了藉此達到碳中和外，也要擺脫對俄國的能源依賴。法國則是在去年就宣布了一項大規模的核電興建計畫，準備興建核子反應爐達14座，其他還有美國、波蘭、荷蘭、捷克等多國準備增建核電以因應減碳需要。至於原本就不反核的大陸、中東國家等，則更是卯足全力建核電，並視其為達成減碳目標的重要手段。

除了各國政府轉向核電外，各領域的專家也有類似看法。創辦特斯拉等重要綠色企業的馬斯克，今年初就曾對外表示，「歐洲顯然應重啟核能發電廠，因應能源危機」，因為核能對全球暖化議題有益得多，他認為輻射風險「遠比多數人想像的低」。著名的投資銀行高盛年初就預測，未來幾年全球能源缺乏、成本飆漲，會讓許多國家傾向使用核能，果然歐洲議會通過把核電列為可持續能源。

蔡政府的能源政策以全面廢核為核心，但事實上各國的政策與全球趨勢早已改變，廢核縱然在日本福島事件後曾經一度成為許多國家的政策，但在激情過後，考量到更重要的減碳目標，加上現實的成本與能源多元化等考量後，除了德國以外，原本用核電的國家全部繼續使用核電，現在甚至轉向準備增建核電廠。

非核家園鐵板一塊

只有蔡政府是永遠的鐵板一塊，為了廢核神主牌，不惜讓全台火力發電都燒好燒滿，火電廠所在地的民眾「用肺發電」，其他供電不足地區的人就「用愛發電」。以蔡政府的能源政策而言，最終綠電占2成，但卻是用來取代核電，其他國家優先淘汰的則是火電。換句話說，3年後完成全面廢核時，火力發電至少占8成；而因風電與光電進度已落後，確實無法達成目標，占比可能只有1成，因此實際上火電占比將達9成之高。

這就是蔡政府許以全民的「非核家園天堂」嗎？縱然天然氣發電的排放與空汙較煤電低，但因總量的增加，其排放必然大幅增加，殘害民眾健康。看看台電現在正推動中的幾個大型電力計畫，增加的火力發電裝置容量超越現有的大潭電廠、台中電廠，就可想見其影響了。

台灣建核電廠、發展核工業，時間是比韓國還早；但在韓國已建立自主核工業，甚至對外開始輸出技術、承攬國外核電廠計畫時，台灣卻因受反核干擾數十年，核工業面臨人才斷層甚至毀壞。雖然文在寅任內，韓國曾走上廢核之路，但尹錫悅上任馬上改變前任「愚蠢的政策」，讓核電建設持續、舊電廠延役，更準備在2030年前對外出口10部核電機組，讓韓國核工業在被毀壞前即能挽回並繼續發展。

台灣在經歷過數次全台大停電，民眾無奈地生活在空汙惡化的環境，還有台電減壓供電的取巧、電價大漲衝擊之後，蔡政府仍毫無檢討，無意修改這個為台灣帶來災難的能源政策。也許，就如韓國一樣，真要換人、換黨執政，能源政策才有導正的可能。