關於1930年梅蘭芳赴美演出的片段，一度在媒體上風傳。

不知是刻意還是無意，內中刻意遺漏了一個促成這次訪問的幕後主角──齊如山先生，就連在電影《梅蘭芳》中，也故意將其改名叫「邱如白」的人。

我仗著「母親給我黑色的眼睛」──猶如我當年尋找被刻意遺忘的張大千先生一樣，去尋找齊如山。

文後附錄齊如山先生的《我為什麼離開大陸》一文，這是他離開大陸前和梅蘭芳先生的一番深談，十分精彩。此文在大陸網上應該查到，不傷時政。

長話短談，齊如山究竟是怎樣一個人？

●對《孽海花》的質疑

凡是讀過《孽海花》的人，都記得書中賽金花和德軍司令瓦德西的艷聞，以及賽金花幫德軍採辦軍糧的故事，然而這是小說，某些情節並不可信，是曾孟樸先生為吸引讀者，移花接木，將別人的故事轉嫁給賽金花的。

真正給德軍採購軍糧的另有其人，此人是齊如山──

齊如山出生於公元1875年，19歲時，入同文館學習德語，以後輟學經商，原因是其尊人痛恨慈禧太后，有囑諭：一，不許當清政府的官；二，不許當外國人的翻譯，無奈之下他只能經商，憑他的才智，幾年間積累了相當的家業。

1900年，庚子事起，北京城被八國聯軍年攻陷，其時齊如山先生25歲，正當風華。因為他懂德語，常和德國人往來，一次他和一位叫梅星的德國軍官聊天。梅星是辦軍需的，當時聯軍進城，城內大亂，商賈紛紛逃亡，投機者囤積居奇，抬高物價，聯軍很難買到補給，梅星要齊如山幫忙，採購2、30萬斤糧食。不多久齊如山如數辦到，並把原價和運費原價告訴了梅星，梅星很感動，問齊如山為何不加碼？齊如山回答，因為進價太貴，不忍心再加碼，只能以原價相告，梅星聽了很感動說：聽你說話的氣度不像商人。齊如山說：我本非商人，然後把自己的家世和不得意經商的境況告訴了梅星。梅星聽後大為感動，說我們初來乍到，人地生疏，燃料和生活用品必須就地採購，就是價錢貴些也無妨，這些開支今後都要向清國政府索賠的，今天的木柴我加倍付錢給你，要說明的，這不是我與你串通作弊，因為在目前市場上就是加倍出錢也買不到。

齊如山在日後的迴憶中，對賽金花也有描述，說賽金花幾次碰到他，希望他介紹德軍去她的妓院裡玩，但幾次被他拒絕。有一次，和賽金花等幾個人下級軍官騎馬去逛天壇，賽金花指著周圍的景致，對德國軍官說：「這些都是我們的占領區！」齊如山在一旁聽了極為反感，他認為賽金花沒有受過教育，低俗不堪，他描寫這一段時，語氣頗為不屑。

又有一次在瀛台，齊如山和賽金花在一起，看見一旁的瓦德西正在和士兵說話，賽金花不敢前去搭話，他推斷賽金花和瓦德西並沒有那麼親近，說《孽海花》中賽金花委身瓦德西的故事，是曾孟樸虛構的。

某次梅星急招齊如山，要他在短期內幫忙採購200石高粱，200石大麥，5千斤胡蘿蔔，5千斤白菜。齊如山問：「為何要買那麼多東西，而且時間又那麼緊迫？」

梅星暗示近期軍隊要西開，齊如山聞說，趕緊把此事通過父親的朋友轉告給李鴻章，讓李鴻章在外交談判時有所準備。李鴻章得知聯軍有西開的意圖後，就以娘子關和紫荊關置有清軍重兵，陳述以上兩關，是一夫當關萬夫莫開之天險，就是洋兵有重武器，也要付出重大代價，為此恫嚇住了瓦德西，阻止了一次軍事衝突。

賽金花手下有個叫劉海三的，人稱劉三，是個廚師，曾經跟隨洪鈞到過德國，會說幾句粗俗的德語。他利用賽二爺（民間對賽金花的稱呼）的名義，引領德國兵到處敲詐勒索殘害同胞，由於作惡太多，被科知府逮捕（所謂「科知府」是聯軍懲辦罪犯的機構，為首的叫科德斯，是德國人）。賽金花為了救劉三，央求齊如山到「科知府」去找科德斯，釋放劉三，並叮囑不要說是賽金花託他的。齊如山見到科德斯，問了關於劉三的案情，科德斯知道是賽金花託他來說情的，一口回絕，不久劉三被科德斯槍斃。

【未完待續】