有次應邀參加張老師文化公司及罕見疾病基金會舉辦的贈書儀式，活動開始，主持人說：「現在由不落跑老爸俱樂部為我們獻唱兩首歌曲，請大家鼓掌。」我問鄰座的陳小姐，她是罕見疾病基金會的創辦人:「為什麼叫不落跑老爸俱樂部？」

老爸不落跑

她說，有些家庭生有罕見疾病的孩子，做爸爸的常常是離婚或離家，將有病的孩子丟給太太撫養或照顧。這樣的落跑爸爸，在當時台灣大約有四百多位。因此其他不落跑的父親就組織了「不落跑老爸俱樂部」，鼓勵身為父親的人，要勇敢的與太太一起承擔責任。

我聽了以後，覺得真是不可思議，天底下怎麼會有這樣的父親？真是要大聲的譴責他們。但是事後想想，也有點同情他們。罕見疾病有很多種，有些罕見疾病，真是令人無助，甚至徹底喪失活下去的勇氣，這些父親落跑固然不對，但他們畢竟只是普通人，何必責之過苛？

眾人挑擔容易很多

那麼，究竟該怎麼辦才好呢？我覺得沒有遇到這樣苦難事情的人們，應該要有愛心的站出來，一起來分擔他們的辛苦，眾人挑擔，就容易很多。

2007年，比爾•蓋茲在美國哈佛大學畢業典禮上說：「我們應該提供福祉給世界各地貧窮的人，因為得天獨厚的人，背負比一般人更沉重的使命。」孩子活潑健康，我們會感到慶幸，但是慶幸之餘，有沒有想過，是否還有些什麼應該做的事呢？我們這群擁有健康兒女的人，和那些家有罕見疾病孩子的人相較，相對地說，我們就是得天獨厚的人。依照比爾•蓋茲的說法，我們背負比一般人更沉重的使命，這個使命就是去分擔那些痛苦家庭的重擔。

這就像保險制度一樣，房子沒有失火的人，去分擔火災受災者的損失，是一樣的道理。

單身女兒負責照顧

有個女孩未婚，她負責照顧年邁多病的父親，直到父親歸了天家。但勞苦重擔並未完了，因為母親又罹患老人癡呆症，她伴隨母親十幾年，身心疲憊至極，一度想要自殺，有時更幻想，母親要是死了多好。這個女孩也有兄弟姐妹，但他們都結婚成家，只有她一人未婚，照顧父母的責任就落在她身上，由她一肩扛起。如果其他兄弟姐妹也分擔一部分責任，這個女孩的負擔也不至於如此沉重。

不久前，一位84歲的老先生，用鐵鎚敲打螺絲起子，釘入患有帕金森氏症妻子的腦袋，讓她安樂死。原因是，自己年邁無力照顧妻子，又不忍見妻子為病痛所苦。這恐有許多爭議，法律問題暫且不談，就情來說，確有可憫之處。如果我們是他，我們該怎麼辦？說理容易，做起來就難了。老先生的兒孫都在美國，俗語說，養兒防老，真的能防老嗎？大家可能都心知肚明。

愛裡我們不落跑

那麼，我們是不是要譴責兒孫不孝呢？也有不忍之處。大家可能會認為，大有為的政府應該比照北歐等高社會福利的國家，負起照顧老人的責任，這樣大家都心安理得了。但是我們要知道，羊毛出在羊身上，北歐國家租稅負擔比例高達50%，而我們尚不及15%，我們願意繳納這樣高的租稅嗎？恐怕大家都很不願意吧。

那有什麼好辦法呢？恐怕很難有單一解決之道，還是要大家一起來分擔。苦難的事不能只讓苦難的人承擔，大家都有責任，這就是「愛」，在愛的國度裡，大家都不落跑，只要有足夠的愛心，解決之道自然就會出來。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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