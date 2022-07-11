7月8日總統蔡英文上午接見「美國聯邦參議員史考特訪問團」。根據廣播及航跡紀錄，共機上午8時17分、9時0分、09時03分、10時48分四度進入我防空識別區台灣西南國際空域，高度6900公尺。我國防部即時軍事動態公布，總計共機9架（運-8遠干機與運-8技偵機及殲-11機各1架、殲-16機4架、殲-10機2架）在台灣西南國際空域活動。

《路透社》罕見於8日下午報導，中共戰機侵擾台灣海峽北段並越過海峽中線，但並未進入台灣領空；前述對照我國防部即時軍事動態則未顯示。不過，在路透社報導後，隨即證實。9日共機總計5架（運8反潛機與遠干機及空警500各一架、殲-16機2架），復在台灣西南國際空域，共機群演練均指向南海，形成防禦態勢。

近日大陸智庫南海態勢感知網站公布，美海軍「雷根」號打擊群結束關島與周邊海空域演練後，預計7月12日前後前往南海，預定7月中下旬訪問越南峴港；7月10日我國防部即時軍事動態情資公布，共機運8技偵機與反潛機各一架在台灣西南國際空域活動。

從6月29日後，美軍與多國海軍在夏威夷周邊海空域舉行「環太平洋2022」多國海上聯合演習。共機有7天未出現在台灣西南國際空域，沒有對我空防造成襲擾。直到7月7日（至9日）美國聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）訪問團抵台訪問，當晚我國防部即時軍事動態公布，共機殲-16機1架再度出現我台灣西南國際空域。

7月8日一早中共國防部新聞發言人吳謙則譴責史考特訪台嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級。另中共外交部記者會發言人趙立堅，引用中共東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校話說，「近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。近來美方在台灣問題上動作不斷，給台獨分裂勢力撐腰打氣」。「戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定，堅決粉碎任何台獨圖謀。」

首先，在今年國外訪問團抵台訪問、前後期間，僅南太平洋島國馬紹爾群島共和國總統伉儷訪問團抵台訪問，共機未出現我台灣周邊國際空域，對我進行騷擾。相反的是，中共對美國、歐洲、波羅的海三小國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）、日本等國議員與非洲索馬利蘭外交部長層級抵台訪問，以及4月份針對美方現任聯邦眾議院議長層級（含）以上（裴洛西）的強勢抵制，造成對方的退縮一事。可見，中共某一程度的文攻武嚇對外（美方）是有一定的功效。

其次，從近期中美就台灣海峽屬於國際水域、內海等問題，以及7月4日中共東部戰區海軍054A型護衛艦出現於釣魚島周邊海域，可能支援海警船編隊領土主權的維護任務，至7月8日東部戰區發言人的文攻武嚇，為反應外國訪問團，以及反應美軍航母打擊群抵近台灣周邊海空域，我國人無須擔心。

最後，大陸智庫近日公布，美海軍「雷根」號打擊群預計7月12日進入南海。回顧去（2021）年9月27日「雷根」號航母，依據《美、菲軍隊互訪協定》，從南海經佛得島水道（Verde Island Passage）進入菲律賓海、以及「卡爾文森」號與「林肯」號航母等作戰艦多次經過菲律賓水道往來南海及菲律賓海、共機在台灣西南至近巴士海峽一帶國際空域活動等，從「雷根」號航母航向等推斷，「雷根」號可能循往例，從菲律賓海經佛得島水道進入南海。而不從台灣南端的巴士海峽經過，抵越南訪問，以防止刺激共軍與提供共軍演練模擬打擊美航母戰鬥群實戰化演練機會。

特別要提醒，我相關單位注意中共東部戰區海軍052D型驅逐艦/154、054A型護衛艦/515、903A型綜合補給艦/904、071型登陸艦/986等4艘作戰艦船，上個（6）月初由東海經日本奄美大島往西太平洋活動，迄今已一個月仍未發現返航歸建。此遠海編隊究係進行何種任務，須持續關注。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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