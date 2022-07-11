財政部日前公布6月出口統計，所有報導偌大的標題皆是出口連24紅，意思是出口已連續24個月正成長，不僅如此，出口422億美元也創史上次高，年增率15.2％依舊是兩位數，出口蓬勃，不在話下。

今年以來，台灣出口有這麼高的成長，除了要歸功於優勢的產業競爭力，事實上，通膨的貢獻也不少。有關通膨對出口的作用，我們稍微解釋一下，這個道理很簡單，通膨使全球物價升高，影響所及，出、進口物價也走高，我國以美元計算的出口物價上半年大漲11.4％，進口物價同樣上揚15.5％，眾所周知，海關出口值係出口數量乘以出口物價，換言之，不論是量的成長或價的上揚都可以推升出口值，盱衡當前物價情勢，台灣出口之所以能屢創佳績，物價膨脹自然是功不可沒。

經濟成長率所觀察的皆是經物價平減後的實質成長，之所以如此，正是防止通膨可能帶來的虛胖，以1974年為例，國內生產毛額（GDP）成長34％、海關出口成長26.2％，擠出通膨的水分之後，經濟成長率只有1.4％，出口數量反而下跌4.3％，若只看名目成長率，我們會以為這一年形勢大好，但若看實質成長率則會得出相反的結論，名目（nominal）與實質（real）必須明辨，於此可知，在物價大漲的年代，尤其更是如此。

目前我國每個月所公布的海關出口統計皆是名目值，名目值會隨物價漲跌而浮沉，在通膨溫和的年代，名目與實質的差別不大，但在物價高漲的年代，兩者就差很多，今年以來海關出口呈兩位數高成長，然而，觀察財政部所編的出口數量指數（實質）則會發現，我國出口數量已從兩位數成長，逐月趨緩，至5月已降至2.9％，與漂亮的名目成長率有天壤之別。

出口數量指數目前只公布到5月，我們要瞭解上半年實質出口，除了循出口數量指數，也可以運用主計總處編製的出口物價指數來平減一下海關出口值，海關出口值經此平減即成為實質出口值，可據以估出實質出口成長率，從時間數列觀察，出口數量與實質出口的走勢是一致的，兩者皆是反映實質出口的變化。

今年第二季的海關出口成長率15.5％，依舊很漂亮，惟經估算，實質出口成長率卻降至5.1％，創下近兩年最低，這說明第二季實際產出已趨緩，並沒有海關出口所呈現的24紅那麼漂亮。兩者之所以有這麼大的落差，原因就是物價的膨脹，如前所言，發生石油危機的1974年這個現象極為明顯，如今也出現類似的情況。

依我們的計算，自2020年第4季～2022年第2季我國實質出口成長率依序是12.0％、18.7％、20.3％、13.2％、9.0％、9.9％、5.1％，近期出口擴張力道已明顯趨緩。

這告訴我們，儘管出口是24紅，但從實質概念而言，並沒有24紅所形容的這麼蓬勃，相關的生產活動已不似去年及年初這麼熱絡。事實上，國發會日前發布景氣燈號時也已示警，我國景氣領先指標連續七個月下滑，且下滑幅度擴大，加以全球經濟下行風險升高，台灣下半年出口所面對的挑戰是大的。

國發會之所以這麼說是有原因的，根據最新的報告，經濟合作暨發展組織（OECD）已將今年全球經濟成長由4.5％下修至3.0％，世界銀行的預測也由4.1％調降至2.9％，此外，美、歐、中景氣領先指標也呈下滑，加以疫情、俄烏戰爭衍生的風險仍高，大環境如此，出口自然不可能不受影響，其實，從第二季台灣實質出口趨緩可知，這個影響不是未來式，而是現在進行式。

也不知是從哪一年開始，我們對出口、訂單、工業生產等指標的正成長就以「紅」字來形容，於是每個月總會聽到連18紅、連24紅、甚至連28紅，乍聽之下，景氣擴張似有氣壯山河之勢，惟實情未必是如此，因為兩位數成長是紅，個位數成長也是紅，若成長率逐月縮小，還以連幾紅描述，語意上即有失準確，應以成長趨緩來形容方屬適當。

從表面數字而言，6月我國海關出口表現仍佳，但從實質出口來看，出口擴張力道已大不如前，執政當局千萬別在連幾紅的形容詞裡迷失方向，在通膨壓力升高的此刻，與其觀察名目成長，不如觀察實質成長來得妥當。