自郭樹清上任中國央行黨委書記及中國銀保監會主席以來，為保證中國金融體系不發生系統性風險，推出了一系列的重大政策，比如對加密貨幣的炒作拒之於國門之外、關閉所有的P2P平台、對資產管理通道的亂局全面整頓、對房地產開發商融資畫出「三條紅線」等等，政策推出後，其成績斐然。這也保證近幾年來中國金融市場的風險在可控制範圍內，既沒有讓黑天鵝飛出，也沒有讓灰犀牛顯身。但是，中國金融市場就不會發生系統性風險嗎？

中國的金融體系與美國完全不一樣，美國是以股權融資為主，中國則是以債權融資為主，而且中國這種融資體系的融資格局多年來一直在強調調整，希望加大股權融資的比重，但是與債權融資的銀行體系相比，銀行體系的債權融資增長速度更是要快，這些年來，這種融資格局變化不是很大。比如到2022年5月底，中國銀行業的資產達到354兆元（人民幣，下同），20年間增長13倍以上（2003年僅27兆元）。可以說，中國銀行業資產的快速過度擴張，它應該是當前中國金融體系風險最大源頭。而最近河南村鎮銀行、南京銀行等銀行出事，以及上海、海南等地銀保監會局長紛紛落馬，從中可以看出問題之端倪。

近20年來，中國的銀行體系之所以會如此快速的擴張，得益政府政策的鼓勵與保護，只要獲得銀行金融牌照，就可以躺著賺錢。所以，20多年的時間裡，中國人銀行業家數也由幾家，發展到2021年底4604家。比如，在中國央行存貸款基準利率管制時期，在很長時間內商業銀行的存貸差基本上保持在3%以上的水準（國際上的商業銀行利差水準基本上是在1%左右）。在這種情況下，在中國經營商業銀行豈能不賺錢？即使現在的貸款市場報價利率，也是由幾家大的商業銀行來確定，由這些大的商業銀行來出價，看上去是市場化程度挺高，實際上這些商業銀行的出價豈能不保護自己的利益？這也就是為何貸款市場報價利率曾兩年都不動的原因所在。既然中國金融監管部門用資源與政策來保護商業銀行的利益，那麼中國商業銀行的經營行為也要服務於監管部門的指令。

今年4-5月份所發生貸款變化就是一個經典的案例。4月份社會融資規模增量為9102億元，比上年同期少9468億元；人民幣貸款增加6454億元，同比少增8231億元；住戶貸款減少2170億元，同比少增7453億元。從這些資料來看，4月份金融市場出現了前所未有的「融資塌方」。從環比看，社會融資規模及新增貸款總額都下滑了80%以上。這樣的資料肯定會驚動管理層，肯定會要求金融監管部門立即調整，增加融資。所以，5月份的金融資料公佈出來，4月份「融資塌方」局面就看到了全面的扭轉。

從5月份的金融資料來看，如商業銀行的新增貸款為1.89兆元，遠高於預期的1.3兆元，社會融資增量為2.79兆元，也好於市場預期的2.15兆元。從環比看，新增貸款及社會融資增量都出現了近兩倍反彈。5月底，廣義貨幣（M2）餘額為252.7兆元，按年增長11.1%，比預測中值的10.7%為高，比4月份增加了0.6個百分點。

但是，從融資結構來看，其形勢並沒有如上述資料所表現的那樣讓整個融資格局完全扭轉。市場信貸增長的動力基本上是不足的，無論是從個人層面還是從企業的層面來看，貸款基本集中在短期上。比如住戶貸款多增2888億元，按年少增3344億元，但扭轉了4月份減少2170億元的劣勢；短期貸款在5月份升到1840億元，占比達六成，中長期貸款增長緩慢，僅有1047億元。這反映了居民對長期貸款特別是住房按揭貸款的需求嚴重不足，反映了地方政府出台的一系列房地產救市政策所產生的作用還不大，城市居民對房地產市場還處於觀望之中。

還有，企業貸款增加了1.53兆元，同比多增了7291億元，環比增長了9516億元；其中，短期貸款增加了2642億元，中長期貸款多增5551億元，非銀行業金融機構貸款增加461億元，按年少增163億元，而極短期限的票據融資更是大增了7129億元。從這些資料可以看到企業貸款增加的主要是短期貸款及票據融資，兩者達9771億元，占比達64%。這意味著企業對未來市場的信心還有待恢復。而社會融資規模的增長主要是地方政府發債所拉動。

這些資料表明，儘管社會融資規模和人民幣貸款都出現增長，都好市場預期，從而扭轉了4月份「融資塌方」的嚴峻形勢，但是企業貸款增加主要來自短期貸款和票據融資，再加住戶貸款同比仍然少增。這意味著有效融資需求還是不足，企業及居民沒有願意加槓桿，市場的信心和預期還是處於脆弱之中。而地方政府債券融資快速增長，與中央政府增加城市基礎設施投資的目標是一致的。

不過，我們應該看到，4月份的「融資塌方」的格局扭轉，更多的不是市場需求所驅動，而是政府行政性方式所驅動。也就是說，5月份的融資加槓桿，無論是企業、個人，還是地方政府，有可能是以「運動式」的方式來實現的。也就是說，大陸金融部門的管理層為了扭轉4月份「融資塌方」，肯定會立馬會給出一個緊迫的指標，然後把這個指標分解到各家商業銀行去落實與執行。根據所獲得的資訊，在5月份，大陸不少商業銀行都向每一個員工下達了發放貸款的任務。有些商業銀行明確規定，每一個員工在當月要完成發放貸款50萬元的任務，如果員工沒有完成這個任務，將扣除他當月的2000元績效獎勵。以往的商業銀行給員工下達的任務往往是拉存款，但5月份給員工下達的任務則是拉貸款。如果大陸的商業銀行都執行這種「運動式」的操作，商業銀行貸款增長肯定會立竿見影，但是商業銀行體系的風險會迅速增加。地方政府債券快速增長的情況也是如此。

現在的問題是，大陸的商業銀行以「運動式」的方式來發放貸款，就不怕這種貸款發放帶來巨大的風險嗎？當然會有所考慮，但是大陸的商業銀行一定是心知肚明的。這些年來大陸的商業銀行能夠快速增長及空前繁榮，完全是管理層通過各種政策資源庇護的結果。就國際金融市場的情況來看，沒有哪一個國家的商業銀行會比中國商業銀行發展得這樣快，所具有的規模大，贏利能力這樣好，過得這樣滋潤，真的躺著賺錢。比如大陸的商業銀行以往利差水準達到3%以上，估計目前也不小於2%以上（這是全球各國商業銀行最高的），中國商業銀行僅收取利息獲得的利潤每年就達4兆元以上。所以，無論是2008年的美國金融危機爆發，還是2020年以來新冠病毒疫情爆發，都對中國商業銀行沒有造成多少影響與衝擊，反之大陸的商業銀行資產規模則越來越大，銀行業越來越繁榮。但是中國商業銀行這種規模及繁榮可能是建立巨大的風險積累基礎上的。而這種運動式貸款所導致的風險一點都不可低估。

可以說，這種運動式貸款將給大陸的商業銀行增加風險及帶來嚴重的後遺症。還有，當前中國商業銀行的風險還在於房地產市場的金融風險能否化解。早幾年，郭樹清認為中國房地產市場是一頭最大灰犀牛，如果處理不慎，隨時都可能引發中國金融市場的系統性風險，所以在郭樹清的主導下，對中國房地產開發商融資出台了「三條紅線」的規定。當這些規則開始實施時，一家又一家的大牌房地產開發商相繼暴雷，可見中國房地產市場這頭最大灰犀牛的風險有多麼嚴重。因為，就三條紅線的規定來說，與成熟市場要求相比，並不存在多少要求過嚴的問題，只是市場化的基本需求。不少房地產開發商暴雷只是意味著中國房地產開發企業以往的融資模式存在巨大的風險而已。對於近10萬家中國的房地產開發企業來說，它們能否闖過「三條紅線」監管大關應該是相當不確定的，給中國商業銀行帶來然而風險不得進一步觀察。

還有，中國銀行體系不僅在於房地產開發商的融資模式存在嚴重風險，更在於個人近40兆元的住房按揭貸款的風險如何化解。因為，對於這些貸款，只要房價在上漲，商業銀行就把它當作優質資產，商業銀行可以穩收高息差。但是如果房價下跌，這些貸款風險就會立即暴露出來。這也就是為何無論是政府及銀行要堅決要穩房價的關鍵所在。不過，絕大多數城市的房價能否穩住應該是未知數。再加上當前政府正在無所不用其極的方式降低居民進入房地產市場門檻，鼓勵和激勵住房需求，而這些住房需求增長基本上是以加大商業銀行融資槓桿為主導。可以說，在這種情況下，儘管可能在短期內讓中國房地產市場走出困境，但長期來說，中國商業銀行的住房按揭貸款風險可能會越來越大，因為目前新進入房地產市場購買住房者承擔風險的能力越來越差。這就是當前金融市場的實現，監管者及地方政府都想用時間換空間。只要當前能夠過去，未來洪水滔天也與之無關。

可見，當前中國金融體系的風險更多的是隱藏在商業銀行體系，更多的在於中國房地產市場未來走向，但是中國房地產市場這個巨大泡沫破滅只是時間的問題，所以中國商業銀行體系系統性風險也會隨著中國房地產市場泡沫破滅而暴露出來。

（作者為青島大學經濟學院教授）