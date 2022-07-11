民進黨中央選對會昨天確定提名陳時中、林佳龍參選雙北市長，執政黨民進黨有史以來最遲的台灣本島提名作業終於底定，陳時中、林佳龍、林智堅三人共同特色是：臉皮夠厚。

從年初以來高調參選台北市長打死不退的林佳龍，最後在「屠龍計畫」和黨主席蔡英文總統摸摸頭後轉向新北市，還是得厚著臉皮參選。據報導，林佳龍提到之所以不願參選新北市長的原因是蘇貞昌的態度。林佳龍食言而肥的窘境，他自己有一半責任，另一半責任就應驗了「自己的敵人，永遠是自己人」的選舉老話。

其次是林智堅落跑新竹市後衍生出來的論文抄襲事件，如果當初民進黨攻擊李眉蓁論文抄襲事件的形容詞是「一槍斃命」，那麼林智堅這身宛如金鐘罩鐵布衫的犀牛皮，堪稱百毒不侵，不但牽連台大、台大國發所、竹科管理局、中華大學，更把指導老師國安局長陳明通拖下水。

直到目前為止，林智堅連句「對不起、抱歉、歹勢」都沒說出口，論文原創性比對系統的結果無從抵賴，屆時這張犀牛皮吹破，對民進黨選情將會是核彈級的外溢效應。

最後是衛福部長、疫情指揮官陳時中，從早前署立桃園醫院醫護人員院內感染，造成國門疫情失守；繼之，航空公司機組人員「3+11」破口、omicron防疫擺爛造成老百姓傷亡慘重；還有充斥著黑心快篩廠商、特權小吃店標案吃到飽、綠友友們肥到出汁、食藥署長吳秀梅包庇不法廠商……，種種人謀不臧，陳時中到底負過什麼責任？

臉上掛著一張厚厚的犀牛皮，陳時中還好意思說「責任來、我就扛」？黨內同志林佳龍說他「仇恨值高」，國民黨連勝文說要跟他算總帳，有主場優勢的柯文哲準備磨刀霍霍，這樣的陳時中能拿幾票，考驗首都選民的智慧！

民進黨過去重批韓國瑜毀諾、落跑，現在林佳龍、林智堅、陳時中同樣毀諾、落跑，有沒有雙標呢？披著厚厚犀牛皮的母雞能帶領小雞走多遠、會不會反而踩死小雞，選民可睜大眼睛瞧清楚了。

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