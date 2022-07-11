2010年中國已經是世界汽車最大生產國，產量超過日本、徳國、美國的總和，但主要是內銷。2021年中國的汽車出口已經超過徳國，是世界第二大輸出國，外銷打進歐洲、亞洲、南美洲、非洲。

中國電動汽車製造商已開始增強對出口市場的關注。中國的比亞迪（BYD）公司將取代馬斯克（Elon Musk）的特斯拉（Tesla），成為全球銷量最大的電動汽車製造商，表明中國在這一產業的主導地位在不斷上升。比亞迪今年上半年銷量為64.1萬輛，同比增長逾300%，中國本土汽車業的崛起是全球汽車市場格局改變的預兆。

中國汽車工業的最大軟肋是內燃機引擎、水冷系統、傳動組合、變速箱、自動換檔，受制於西方累積的專利，所以廿年來的奮鬥，汽車品質仍然受到質疑。打不開歐、美、亞洲的外銷市場，只限於在中東、非洲等落後地區銷售，成不了汽車出口大國。

想不到近年來由於環保概念，電動汽車在世界興起，把空氣污染問題，從千萬輛的汽車排氣管分散的污染，集中到發電廠來集中處理。於是中國有機會擺脫內燃機引擎、水冷系統、傳動組合、變速箱、自動換檔的困境，彎道超車，研發製造結構簡單的電動汽車及電油混合車。

2014年，中國就把電動汽車作為國家未來汽車工業的主軸，經過8年的努力，中國電動汽車及電油混合車搶佔市場火爆，去年銷量已佔全球40%。

由於清潔能源汽車的興起，汽車工業最重要的競爭標的在電池續航力，電池穩定安全及充電速度，中國在這三個領域都已經彎道超車，處於世界領先的地位。中國的寧徳時代、比亞迪等龍頭電池企業，品質領先，及產量巨大，目前佔有世界50％的市場。寧徳時代甚至決定去美國設廠，搶佔更多的電池市場。

美國 Tesla 電動汽車因為善於廣告宣傳，及美國政府刻意保護，僅僅馳名美國國內，它的電池及許多零件是購自中國，甚至主要工廠都在中國，嚴重依賴中國的產業鏈，只能說是一個軟性的品牌。

2021年，大陸新能源汽車銷量達到352.1萬輛，年比增長1.6倍。其中出口31萬輛，年比更增長近3倍。中國自主品牌車企正同國外車企同台競爭。新能源汽車的車型數量、質量將進一步提升，未來 5 至 10 年是新能源汽車產業變遷和新的龍頭崛起的黃金十年。

中國發展的新能源汽車，主要分為電動汽車及電油混合車兩大類，電動汽車就是純粹的以電池及馬達構成的汽車，主要缺點是必須依賴中途充電，延長汽車的續航距離。優點是結構簡單，不需要內燃機引擎、水冷系統、傳動組合、變速箱、自動換檔等等昂貴的複雜裝置，價格理應大幅降低。

但是由於西方資本想要維持暴利，便以新奇不實的廣告，洗腦消費者，把簡單的電動汽車的售價，訂得比傳統的內燃機引擎汽車更高，吸引了一些不瞭解汽車，追趕時髦的消費者。終於中國的雷丁汽車暴出了真實的成本，以一萬美元上下的售價，推出不同品牌的汽車，首先發難。請看中國的雷丁汽車（Levdeo）的網頁（人民幣定價）

https://newcar.xcar.com.cn/price/pb186/

中國生產的電油混合車與目前市場上的電油混合車大不相同。市場上的電油混合車裝有兩套動力系統，內燃機引擎動力與電力馬達動力，結構更加複雜，成本更加昂貴，維修更加困難。他的電池不能外部充電，只能靠內燃機引擎的動力內部充電。他的優點是內燃機引擎，用剩餘的動力替電池充電，電池充滿之後，立即動用電力馬達動力，停用內燃機引擎，節省汽油。

中國生產的電油混合車只有一套電力馬達動力，外加一個特高效率的定速運轉的小小簡單的內燃機引擎，引擎只有一個目的，就是為電池充電。完全沒有水冷系統、傳動組合、變速箱、自動換檔等等昂貴的複雜裝置。而且他的電池也可以外部充電，不僅僅靠內燃機引擎的動力充電，又稱雙插電動車。他的優點是你可以在任何有加油站的地區行駛，無需擔心找不到充電站，但是遇到充電站也可以直接充電，節省汽油。由於他的內燃機引擎又小又簡單又省油，成本增加不多，這真是聰明巧妙的設計。

中國發展的產業往往是西方資本暴利的粉碎機，如果中國將來推出合理價格的電動汽車， 粉碎了日本、徳國、美國電動汽車工業的暴利，歐美的西方資本暴利產業將會所剩無幾，目前只剩航空發動機、半導體，以及一些相關的軟體工產。失去了產業暴利後，人民的生活水準也逐漸滑落，難怪昂盎猶太日韓的資本，都對中國的工業能力恨之入骨。

（作者為中美論譠社理事）

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