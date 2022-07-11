2015年，要參選總統的蔡英文會面屏東縣長潘孟安，潘孟安趁機大吐苦水，說馬英九如何不重視屏東云云，但昨天的楓港大塞車，證明蔡英文上任6年，屏東依然被中央忽略。

當時潘孟安說：「（馬任內）每年統籌分配稅款屏東縣分配的金額不到5趴」、「國道三號、國道十號、八八快速道路等，也都有延伸到屏東偏遠鄉鎮的必要性」、「墾丁每年遊客超過900萬人次，卻連像樣的機場也沒有」，蔡英文當場附和，說如果自己當選會如何如何。

6年過去了，今天的屏東，統籌分配款比率還低於馬時代，國道延伸止於「規劃中」，屏南快速道路被老縣長蘇貞昌否決，高鐵延伸只進入屏東縣1.4公里，班距1小時1班，加上等車的時間不如直接搭路線重疊的台鐵。簡言之，蔡英文總統對屏東的交通政見，絕大多數跳票。

周日收假，楓港狂堵5小時，白天塞到黑夜，這可是蔡英文總統的「老家」。楓港女兒當總統，屏東老縣長當行政院長，更應該要好好照顧屏東；現在屏南是有疫情的時候沒旅客，沒疫情的時候狂塞車，那觀光業怎麼搞？

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