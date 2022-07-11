歷經中華民國退出聯合國的風雨飄搖70年代，「小欣欣豆漿店」的一場早餐會開創了台灣半導體產業的長程規劃，凝聚了經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹、王兆振、康寶煌、費驊、方賢齊及潘文淵這七個人的夢想，透過大家齊心努力一棒接一棒的傳承，到今日成就了全球第一的護國神山產業群聚，建構了堅實的矽盾防衛台灣安全。這樣振奮人心的國家長程規劃專案，也是台灣這幾十年來的最後一件，淺碟文化、淺碟政治、淺碟經濟已經成為大部分台灣政治人物內心的主流價值。

以台積電為核心拓展出來的新竹科學園區模式，整合了區域研發資源，促進產業環境發展；高附加價值的半導體產業，已帶來顯著與關鍵性的貢獻，為新竹帶來龐大的商機與工作機會，大量湧進的人口，帶動食衣住行的生活需求。

新竹的產業發展在科學園區的帶動下，只要沒有重大的決策錯誤，在全球對於半導體的剛性需求持續提升的氛圍下，一定是會順風順水的發展；但是，在科技的不斷進步中，應該要思考產業創新的下一步，具體上要怎麼做才能持續站在制高點。其實可以從目前全球前10大市值企業的排名趨勢，大概可以了解從半導體邁向數據加值應用產業，將可獲得最大的利基點。

目前台灣有一位非常特殊的「政壇明日之星」，擁有全球頂尖名校光環的碩博士學位，經過了國家級法人單位基層到管理階層的歷練，具備科技產業的實務創業經驗，並獲得「跨國企業CEO」的認同而收購其公司，以及「跨國企業CEO」的強力魔鬼特訓，最終進入政壇並獲獎無數。此外，「政壇明日之星」所擅長的專業為「人工智慧」、「資安科技」、「大數據分析」、「網路行動軟體運算」，其專業背景基礎與未來新竹的產業創新調性十分符合。

對於以科技發展為主的新竹市而言，擔任市長工作最重要的一環，就是充分理解科技發展並說服市民，如何讓科技與城市發展的脈動貼合。對於廣大的市民來說，如果市長沒辦法讓市民理解科技發展與城市息息相關，或者最差勁的是一點都不知道科技產業到底是在新竹市做什麼，市民很快就會產生嚴重疏離感而沒辦法再待下去；當然如果這時候多辦一些類似放煙火的多彩多姿活動，是可以很有效的轉移焦點，讓市民暫時不用去思考長久的城市發展，但這終究不是長久之計。

擁有實務創業經驗的新竹市長，才能夠對於產業創新的創業者，了解其最急迫的需求，從法令政策面、執行面全方位的細節進行協助；畢竟因為現代科技的進步，傳統商業模式的框架不斷被突破，從線型經濟到循環經濟，從商品買賣到共享經濟，為了城市的整體發展，進步的城市腳步不能暫緩，科技思維領導才是科技城市的根本。

從另一個面向而言，「政壇明日之星」算是「跨國企業CEO」所訓練的嫡系人馬，支持「政壇明日之星」也算是對於「跨國企業CEO」長期對科技產業創新發展的認同，也許是促成「跨國企業CEO」重返中華民國派的關鍵契機。

（作者鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為工業技術研究院工會理事）

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