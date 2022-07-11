近來南亞國家斯里蘭卡爆發國家破產、經濟崩潰的災難，引起外界矚目，有人指責其因是大陸蓄意種下的「債務陷阱」，導致此結果。實際情況應該是：債務陷阱或許有，但不是大陸種下，而是西方與其他國家一起聯手種下的。

大陸在全球各地推動「一帶一路」計畫，藉著對許多開發中國家融資、輸出技術與產能的方式，協助各國發展脫貧。以歐美為首的西方國家則指大陸透過融資給這些國家，當這些債務超過其負擔、無法償債後，就只能讓大陸對其予取予求，這是一種「債務陷阱」，這次斯里蘭卡發生的債務危機，歐美智庫即指大陸利用狡詐的「債務陷阱外交」來獲得對斯里蘭卡的戰略優勢。

只是實際情況與數據都未必支持此說法。斯里蘭卡欠下的外債中，大陸的債務只占1成，日本占的債務比例同樣是1成。這些債務有近半從國際市場借貸，其實都算是欠歐美的債，其餘亞銀、世銀各占約1成，加上日本，總計近8成；難不成向大陸貸款占1成會有債務陷阱，而以西方為主的貸款近8成就不會有債務陷阱？

斯里蘭卡會走到這一步，主要還是國家的政治與經濟治理都出了大問題，產業更是長期處於「看天吃飯」的結構，碰到新冠疫情，加上今年氣候異常打擊其主要產業農業、俄烏戰爭減少觀光客，最終再來一個能源價格高漲，終於壓垮這個國家。

只是歐美媒體與智庫還是見獵心喜地用此題材作為一帶一路「債務陷阱」的案例明證，而國內的親綠媒體也樂於引用此錯誤資訊，實情是，真要說設下債務陷阱的該是歐美國家吧！