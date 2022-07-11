幾經輾轉周折，民進黨終於確定推出林佳龍、陳時中出戰雙北市，加上轉戰桃園的林智堅，將分別對決國民黨的侯友宜、蔣萬安與張善政，形成今年底九合一大選最有看頭、也是勝負最難料的藍綠鐵三角大決戰。其中，除了新北市的勝負應無懸念之外，另外兩都的戰情仍充滿變數；而在這三都參戰的6人中，更不乏未來將更上層樓者，或是有後勢的明日之星，除了論勝負還要比表現，成為英雄或被打成狗熊，且看今朝。

檢視整體大環境，年底選戰有三大特質：一是2022末的地方大選、2024初的總統與國會大選僅相隔1年，兩者結果究竟會呈現勝負異位的鐘擺效應？還是贏者續贏的西瓜效應？尚難預料，但兩者的影響關係必然成為焦點話題。尤其侯友宜會不會在勝選連任新北市長1年多後競選總統，勢必會被不斷追問質疑，而他的反應與智慧也將深刻影響其政治前途。

二是個人表現大於政黨屬性，這點藍綠兩黨更是極端殊異。整個民進黨基本上就是一個資源豐沛、團結整合的戰鬥體，綠營候選人在攻守進退上也都會大張黨的旗號，由蔡賴蘇等巨頭領軍的助選團更大受歡迎。反觀國民黨剛好相反，聲勢強大、行情看好的藍軍候選人靠的是自己在地的力量，黨中央貧弱的支援可有可無，甚至可能干擾掣肘而敬謝不敏。

三是地方與中央分合之間的利弊影響。民進黨的情況相對比較簡單，由於黨中央足以強勢指揮，形成勝負連動效應，但林智堅目前深陷論文門風暴，已使綠營北三都連線出現破口，大幅影響整體戰力，而且侵蝕還會繼續蔓延。而國民黨就複雜多了，弱勢中央假如又想有強勢作為，當弱中央與強地方意見不合時，該聽誰的？如因此造成內耗掣肘，責任誰負？

這次選戰從提名開始，藍綠兩黨主席彷彿就展開了徵召大戰，在重要關鍵選區表現出強烈的個人意志，不懼外界爭議，排除壓力甚至有違程序正義也要規畫布局自己想要的人選。問題是，權勢滔天的蔡英文敢這麼做也就罷了，朱立倫並沒有蔡英文的威望、資源與實力，卻想把自己也操作成號令泛藍、莫敢不從的「類小英」，顯然他不甘於只做個中性的協調者，而是把自己的未來進退與國民黨的選戰成敗緊緊綁在一起。

質言之，蔡英文的布局是為了任期最後1年多不致跛腳，乃至卸任後英派繼續保有勢力，但朱立倫則是為未來的最後進退放手一搏；蔡是為其必然的「下」規畫安全下莊，朱則是為其可能的「上」營造機會，至於利弊功過，自有公評。

值得玩味的是，誰會是藍綠陣營各自的領頭羊？藍軍理應是侯友宜，但侯應會保持低調，屆時和想強勢作為的朱立倫是否會有扞格衝突？綠營論資歷份量應是林佳龍，他雖極難選贏侯友宜，但輸有輸的風範和格局，身為綠營「三阿哥」的他透過新北選戰的表現，表面看是被蔡英文坑了，未始不是「迂迴上山」的契機。

幕前，藍綠鐵三角的演員們殺得興起；幕後，蔡朱二人其實才是藍綠兩軍背後企圖心強烈的導演。