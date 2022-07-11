上周主計總處公布我國6月消費者物價指數(CPI)為3.59%，這不但是最近幾個月以來的新高，而且使得今年上半年的CPI達到3.13%的高水準，上一次我國全年CPI超過3%是2008年全球金融海嘯的時候了。雖說目前我國的通膨情況比西方國家動輒超過7%或8%的情況好一些，但因為我國名目薪資成長很慢，只要通膨稍為上漲，可能就會造成實質薪資出現負的情況。

以今年年初公教人員加薪4%為例，這是近20年來公教人員加薪最多的一次。但去年我國的通膨為1.98%，而且今年通膨看起來一定會超過2%，也就是說，即使政府把公教人員薪資調高4%，但結果是他們的實質薪資還是負成長，這對公教人員來說，當然是不利的。

現在大家關心的問題是，今年上半年的通膨超過3.13%，下半年又會如何呢？主計總處5月下旬把今年的通膨預測調升到2.67%，但1個月後的央行預測又再調升為2.83%。那麼今年的通膨是否可能超過3%？

首先，在國外因素方面，美國到5月為止已連續3個月CPI超過8%，過幾天6月的數據就會出來，超過8%的機率還是很高。英國4月CPI已達到9%，而英國央行（英格蘭銀行）預估第4季英國的通膨會維持在10%的高檔。

造成今年以來嚴重國際通膨的主要因素有：第一，過去兩年包括美國在內的許多國家，為了拯救疫情下的經濟蕭條，大幅印製鈔票，全球流動性太多，自然造成對通膨的壓力。最近美國聯準會幾次大幅拉高利率，也是希望減少流動性來抑制通膨。其次，俄烏戰爭造成國際能源和糧食價格大漲，最近能源價格開始下降，對通膨有一點緩解的作用。但另外一方面，國際缺糧的問題依然嚴重，即使俄烏戰爭結束，可能也無法解決今年烏克蘭糧食供應不足的問題。

第三，全球疫情逐漸趨緩，下半年各國的民間需求會逐漸出現，甚至不排除會有報復性消費的出現，這又會對通膨造成上漲壓力。最後，因為美中貿易戰和俄烏戰爭，造成現在全球經貿板塊和政治板塊一分為二。國際供應鏈也出現裂解和重組的現象，問題是一方面過程不順利，另一方面勢必會造成廠商生產成本的增加。

上述幾個因素有短期有長期，雖然有少部分可能得以在短期內解決，但看起來大部分都無法立即處理，因此今年下半年國際通膨的問題很可能依然嚴重，因此美國聯準會提高利率的速度與幅度也會同時增加，除了會對全球景氣造成打擊以外，對於通膨的可能抑制效果還有待觀察，因為尚有其他幾個重要因素的影響。

至於在國內方面，我國的重要原物料幾乎都靠進口，因此當國際價格上升時，輸入型通貨膨脹就難以避免。今年以來，CPI上升3.13%，而躉售物價(WPI)卻高漲14.43%，而且是由年初一直上升到6月；同時，上半年我國的進口物價更上漲15.53%。當廠商生產成本不斷上升，可預期下半年的CPI不太可能趨緩下來。當然，這還要看央行如何處理貨幣數量的問題，也就是我國提升利率的幅度會是多少。另一方面，經濟部從7月起平均調升電價8.4%，此舉可能導致台灣物價上升約0.4%左右，如此一來，今年通膨超過3%的機會又增加了。

因為我國通膨很大一部分來自於進口商價格上升，因此如果新台幣匯率略為上升，應該可以抵消一部分進口價格的問題。然而，最近因為美國升息，導致全球貨幣對美元匯率都呈現下跌的趨勢，新台幣匯率也是如此，最近已跌到近30:1。新台幣貶值固然對出口有利，但對於已很嚴重的輸入型通膨是雪上加霜，因此建議央行應採取更強的匯率政策，引導較為強勢的新台幣匯率以減緩通膨，這是央行必須思考的方向。（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）