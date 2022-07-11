「無良房東惡意坑殺、黑心房東疫情吸血」，台北市劍潭店最近一個店家歇業，掛上這樣的紅布條，引人側目，掀起網民廣泛議論。台灣現在房市出現的問題，不只是房價飆張所呈現的「房子愈蓋愈高，我們卻離天堂愈來愈遠」。「買不起」之外，還有一個不公平、不合理的事是「租不好」，租屋族滿腹苦水。

房東出租房子，也收了租金、押金，但是，對不起，就是不給房客登記戶籍。問題來了，這些寄居蟹全成了北漂、中漂或南漂的游牧民族，平常享受不到在地政府給的各項補助；一到了選舉日，還得千里迢迢趕回家鄉投票。這算是什麼自由民主？

如果遇上房東黑心無良怎麼辦？上述無良房東的紅布條引出許多網民在社群留言，大部分人還是溫良恭儉讓，建議承租人可要求出租人降低租金，只是這完全就看房東要不要降。有人還爆料，光復北路一家義大利麵餐廳，月租金超過10萬元，兩年前疫情開始營收銳減，房東還要調漲租金，餐廳只好結束營業。招租廣告貼到最近，終於有新承租人準備開店營業了。不知租金是否有降價，但房東兩年來沒出租至少損失300萬元。

租房是民間的經濟行為，漫天要價的惡房東固然不會是永遠的贏家；但有公權力的政府也不能放任不管。最近有一群學者和企業家提出解方，指出房東為何不願給房客登記戶籍，主因出在租金會被視為收入，納入房東的綜合所得繳稅。房東大部分都是高所得者，當然不願房租收入被動輒扣取30至40%的所得稅。收稅跟拔鵝毛一樣，政府應該改採租屋收入以單獨統一的稅率課稅，這樣清楚、可行也方便辦理 ，政府總稅收也可望增加。OURs都市改革組織等一些非營利組織最近向財政部和內政部提出建議書，希望為青年租屋族減壓，建議應修法降低租屋負擔，保障租屋權利。

他們也提議在市政府各區公所設立外地人租屋戶籍登記專區，讓無法取得戶籍登記的租屋族也可以落籍。這構想不錯，解方合理，台北市長柯文哲也認為可行，但引起不少里長的緊張和疑慮。

「租不好」的兩大族群是青年和銀髮族，初估光是北漂的青年族群在台北市和新北市各有近20萬人，加上愈來愈多的銀髮族，哇！他們的票數可是足以影響里長，甚至市長的選情。此項租屋族取得戶籍的解方也引起部分市長參選人、市議員的關注，選前是最容易取得政府支票的黃金時段，期待租屋議題可以因九合一選舉而發酵，造福租屋族。（作者為國家公益發展協進會理事長）