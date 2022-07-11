林智堅的論文抄襲風波演變至今，可能已發展到足以影響到年底選情的地步了，眾人所關注的，無非就是林智堅，甚至民進黨各縣市長的候選人將在這個連環效應下所受到的衝擊，尤其是綠營的政要、名嘴、附翼學者、網軍，斤斤在意的就是如何將林智堅超拔出這次的漩渦之中，因此，各種大違常情的狡言詭辯紛然齊出，簡直將學術倫理、學術尊嚴，踐踏得體無完膚，完全視學界中人為白癡、蠢蛋了。

民進黨如此的操作，顯然意不在爭取學界的認同，而是在鞏固深綠的基本盤，林智堅以「被抹黑」、「受冤屈」的姿態現身，想必也一定能爭取到一些「同情票」，可以稍微抵消其可能造成的巨大衝擊。於是，作為立國命脈的學術，以及教育當局三令五申的「學術倫理」，就完全被犧牲掉了。

據聞台灣在這幾十年的發展中，已培育出近150萬的碩、博士，為數更多的大學生也經常被要求試作小論文，如此鐵板釘釘、鐵案如山的抄襲事件，怎可能無法判定其真偽？但是，這為數眾多的，明知其底細的高級知識分子，卻真的如白癡、蠢蛋一般，噤而不敢發聲，坐視綠營對學術無情的凌遲，風骨蕩然、公道無存，這才是學術界最大的危機。

林智堅選舉的勝負，不過影響到4年、8年藍綠政局的消長，可受到扭曲的學術倫理，卻可能攸關於其後十數年、數十年，甚至百年的學風，知識分子在此時採取緘默的態度，不僅僅是自宮的行為，更無異於做了幫凶，稍有良知良能者，忍心看到這樣的現象發展下去嗎？

事實上，將焦點聚集於林智堅個人的誠信上，是有點本末倒置的。本案更值得關注的，是那幾位身居黌宮，手握戒尺的大學教授，也是這些所謂的指導教授，懈怠職守、把關不力，甚且慫恿、縱容學生左抄右襲，已大失為師之道；而事發之後，竟還膽敢出面護航，中華大學的賀力行、王明郎認為「合情合理」，台灣大學的陳明通更明目張膽，自以為得計，學界中人敢於如此厚顏無恥，卻無人追究，這無疑是學術最嚴重的墮落了。

本案關涉到的幾位大學教授，在發表聲明之後，即銷聲匿跡，也從不見有任何媒體追根究柢，前去採訪探詢。中華大學的賀力行、王明郎簽署聲明書，但另一位關係人李友錚，實為竹科計畫掛名的主持人，並未參與連署聲明，其原因何在？為何無人追問？余正煌的指導教授李碧涵，自己的學生被舉發有抄襲的可能，何以未見其出來表態？又為何無人聞問？

林智堅的論文門，所凸顯的不僅僅是政治人物「鍍金」、「洗學歷」的虛榮與誠信問題，更是一面學術界的照妖鏡，足以讓學術界種種光怪陸離的怪現狀一一現形。陳明通號稱「國師」，一口氣可以指導173位碩博士生，門人弟子遍布朝野，已讓人驚詫；而賀力行居然如量販店般，30年中便「售發」473位碩、博士學位，廣開方便之門，大展包容之量，我們的學術界究竟可以沉淪到怎樣的地步？碩、博士的生產、製造可以怎樣的無底線？但到目前為止，還有誰去關心這個問題？

這已經不是林智堅個人的學歷及誠信問題，而是足以動搖國本的學術毒瘤，大學教育不能如此沉淪，學術倫理不容如此敗壞，林智堅個人的榮辱事小，學術的百年之計事大，還望全民加以關注。（作者為退休大學教授）