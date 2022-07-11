日本前首相安倍晉三，上週五驟然遇刺逝世，消息一出震撼世界，美國總統拜登等國際元首悼念自不在話下，連近日遭受日本制裁的俄羅斯總統普丁，第一時間都發表哀悼聲明。至於國內蔡英文總統、朱立倫主席等朝野領袖，也發表了相關聲明。但在此同時，有人不分青紅皂白，痛罵蔡英文、朱立倫「媚日」；卻也有人一古腦兒把所有反對降半旗的人都扣上「深藍」、「親中」的紅帽。這是怎麼回事？

在我看來，「媚日」與「親中」的說法，都大可不必。

其實，人死為大，哀悼是應該的，但蔡總統下令舉國降半旗一天，是否合法，則是另外一回事。素來邏輯清晰，剛直敢言的前台北市法規會主委葉慶元，就在臉書表達不以為然。強調依據《國旗下半旗實施辦法》，僅「一、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者。」、「二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。」、「三、現任友邦元首。」可降半旗，而葉主委認為安倍三者都不是，直斥蔡總統「請不要違法！」

從我國的法律來看，的確為安倍降半旗有其爭議性，然「二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。」本就是很模糊的規定，總統說安倍有偉大貢獻，比雷根與艾森豪還偉大，那就只好隨她說。問題是，蔡政府連拗也懶得拗，在宣布降半旗決策時，僅論述安倍如何如何親台，而根本未具體說明其對世界和平或人類進步有何具體貢獻，連敷衍兩句都懶得說，的確應予批判。

然而，事情有多面向，若把視野拉到國際，則可看到美國與印度都為了安倍首相的逝世降半旗，巴西更宣布全國哀悼三天，英國、法國、烏克蘭等國都發表聲明表示悲痛，甚至與日本有樑子的中國大陸與韓國，亦都發表慰問，顯見對於安倍逝世應予以一定程度的哀悼與紀念，確實是國際社會共識。

又偏偏與我國國防、經濟互動極緊密的美國，對安倍逝世極為重視，直接宣布降半旗至7月10日。配上民進黨政府執政6年多來又一直強調台日友好，種種加起來，無論你我喜歡或不喜歡，降半旗最終對民進黨政府，都極可能是加分而非扣分。

上段談到的，是讓許多反對民進黨的民眾感到不快的政治現實，然若我們採取力爭上游，爭取執政的思考角度，那就該「化悲憤為力量」，換個角度看問題，藍營一向主張和中但是也與美日保持友好關係，等於是台灣與陸美日三方都要發展關係，既然如此，當這三國當中有一國出現前任國家領導人遭刺殺的事情，這是否反而提供了我們一個機會，讓在野黨得以展現與該國發展友好關係的誠意？

從這個角度思考，在野黨該如何看待安倍遇刺，該如何評論蔡政府降半旗的決定，該如何與日本發展關係，可以有創新、務實的看法與作法。「和中和美和日」，難道不正是在野黨長期以來的主張？安倍在位時，固然為了釣魚台事件與台灣有些緊張，但《台日漁業協議》、《台日投資協議》也是在他任內完成與馬政府協力完成的。

當然，因需維持平衡，我們不適合一面倒配合美日對付中國大陸的企圖，但那不代表我們需要防美日，防到連他們出現前任元首遭刺殺，這樣的悲劇時，也需要吝於給予紀念，不是嗎？

是加分還是減分，就看在野黨拿不拿得出實際行動，證明自己真的是一個「和中和美和日」的政黨了。

（作者為網路媒體工作者）

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