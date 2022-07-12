「我也說不清究竟是在什麼時間，什麼地點，看見你怎樣的風姿，聽到你怎樣的談吐，便使我愛上你。那是好久之前的事。等我發覺我自己開始愛上你的時候，我已經走過一半路程。」《傲慢與偏見》中達西對伊麗莎白如此傾訴，這也是我對即將離別的台灣的真情告白。

轉眼我已然在台灣度過了四分之三的交換生生活，不久就要離開，半年的交換經歷交給我怎樣一課呢？我也說不清楚，只知道在無涯的時間荒野裡就這樣經歷了，願存一份信仰守住一段美好。如果明天不再記得，我將拾起往昔的影像一一記憶，時光會走遠，影像能長存，這樣的台灣這樣的我。

我喜歡文大的溫文爾雅卻也概歎台大的源遠流長，我喜歡文大的依山而立卻也欣賞台大的隨性而居，走過陽明山的花季當然要下山一睹台北市的繁榮，來到聞名已久的台灣大學，「名不虛傳」四字適之，騎著Youbike在台大的椰林大道穿梭，藍天、白雲和微風，還有空氣中瀰漫的學術氣息，這所有著87年政治與文化歷史洗禮的大學無愧於「台灣第一學府」的稱號。有人說，想瞭解一個城市就去看看它的校園，那裡是濃縮的小型社會剪影，台大的壯麗、文大的清新，台北兼有之。

在淅淅瀝瀝的小雨中走進九份，「不管前方的路有多苦，只要走的方向正確，不管多麼崎嶇不堪，都比站在原地幸福。」還記得宮崎駿的漫畫《千與千尋》嗎？

曾經碰撞年少的我們心靈的是它的鏡頭還是語言？都說經不住似水流年逃不過

此間少年，但是沒有看過紛繁的花火怎麼享受獨處的清寧、沒有經歷淒惻的風雨

怎麼能體會彩虹的絢麗，青春，不就該一直在路上嗎？現在站在此地，就在此地，

看著遠方靜靜聆聽……

白天的明媚艷麗，旁晚的晚霞千里，夜晚的華燈初上……漁人碼頭二十四小時變幻著二十四道風情，我目睹了它從驕陽當空到落日餘暉的過程，在黃昏的一百六十五公尺長的情人橋上，目光穿過橋身單塔流線風帆造型的輪廓，金色的光輝灑在淡水河面上，聽著遠遠近近的喧囂聲，安全溫暖的心情緩緩蕩漾開來。在這裡，一縷微風，一席皓月，一份自如的心情。

圖片

三月，在走走停停中發現你的美。

四月相知

還記得葉湘倫與路小雨穿越時空的愛戀嗎？在淡水尋找《不能說的秘密》的足跡時，偶然誤入真理大學，這所由台灣基督長老教會創辦的私立大學校園環境典雅優美到隨處亦風景，擁有斜瓦哥德式建物、極簡流線綠建築，洋溢著浪漫歐風以及樂活休閒的情調，這所南台灣有名的美麗校園讓我驚歎不已，在學校偌大的教堂裡安靜的聆聽管風琴所彈奏出來的彌撒曲，純淨、空靈，有肉眼所看不到的神奇魔力。

「阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壯如山……」鄧麗君的一首《高山青》唱出了多少人對阿里山的嚮往，高山常青，澗水常藍，這一天，我終於來到此地，凡有等待就有啟程，凌晨四點只為站在阿里山頂目睹玉山雙峰間那光芒萬丈的一霎，在原住民解說員的倒計時下第一次接受日出的洗禮，這樣純粹的光芒讓我概歎。恰逢阿里山的三月花季，河津櫻的緋紅、吉野櫻的淺粉、太白櫻的純白，還有海棠的艷麗、木蘭的精緻、杜鵑的嬌媚、鄒菊的爛漫、海芋的優雅……都構成了阿里山一道又一道繽紛的風景線，身在花洋哪能不擁有如花般美妙心情。

「清新空氣任君取，境地優雅是仙居」 清境之由來，農場之寫照。

高山上的青青草原讓我的視線開闊、羊咩咩脫衣秀讓我的心情高漲、特大風車房讓我的遐思飛躍，都是我喜歡的色彩，一望無際的碧草如茵、山巒層疊的翠綠背景、縱橫交錯的綠色步道，還有不時可見漫步的綿羊與牛只，讓人恍如置身於瑞士原野間。這座有著法國小鎮風情的觀光農場，希望此生再遇見。

四月，在熙熙攘攘中看見你的真。

五月相戀

訴不盡的幾多美麗道不清的繁華春夢，來到高雄，你是否被旖旎的海濱風情、浪漫的蜿蜒愛河所感染？瑞豐夜市的熙熙攘攘——蚵仔煎、天婦羅、起司馬鈴薯、抹茶綿綿冰齊致誘惑，駁二藝術特區的人潮湧動——廣告設計、建築展覽、科技體驗、書畫走廊紛至沓來，還有排名第二的「世界最美捷運站」美麗島——豐富的色彩、清逸的線條，「光之穹頂」的祈禱主題自然顯現。難忘高雄，難忘它所留下的美麗風景。

這裡是《少年Pi的奇幻漂流記》的海景拍攝點，這裡是《海角七號》的故事發生地，一把遮陽傘，一席草木墊，幾張靠背凳，這就是夏天的墾丁海邊。「如果海會說話，如果風愛上砂，我會聆聽浪花，讓風吹過頭髮……」當一曲《國境之南》響起，你會不會拾起那段遺忘在某個長假裡的愛情童話？願有歲月可回首，且以深情共白頭，我們都不是歲月的勇者，始終保有一顆敬畏之心，對陽光，對美，對痛楚。墾丁的天空是明朗的，層疊的雲朵裡透著藍光，那樣的純粹而不驚那樣的迷人而內斂，《言葉之庭》裡一句歌詞說：「隱約雷鳴，陰霾天空，即使無雨，我亦留此地」，我想，和電影一樣，遇見，就是最美的記憶，不論天晴或下雨。

五月，在舒舒朗朗中愛上你的光。

席慕蓉說：「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你，明月裝飾著你的窗子，你裝飾著別人的夢」。所以，無論天陰或天晴始終抱一顆透明的心，喜歡什麼樣的風景做什麼樣的自己，始終相信，到過的每一處地方遇見的每一個人都是生命中的風景。不悔夢歸處，只恨太匆匆。

（劉一璟）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）